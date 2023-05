﻿Wie die neuen Chefs Xenon Dresden weiter wachsen lassen

Xenon Dresden, der Spezialist für Automatisierungstechnik, wächst und wächst. An der Spitze des Unternehmens hat ein Trio das Zepter übernommen. Das hat gute Gründe.

Dresden. Ein Stäubli-Roboterarm greift Leiterplatten und setzt diese in ein Werkzeug einer Duroplast-Spritzgießmaschine. In der etwa 30 Quadratmeter großen Anlage dahinter werden die Elektronikkomponenten eingehüllt und komplettiert. Alles läuft sekundenschnell automatisch ab. Der Spezialist für Automatisierungstechnik Xenon wird die Anlage zur Fertigung von Steuergeräten für die Automobilbranche in Kürze an seinen Kunden Vitesco nach Ungarn ausliefern.