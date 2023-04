﻿Wie die Fachhochschule Dresden Kinder stark machen will

Dresden. Das Wichtigste, sagt Professorin Alexandra Geisler von der Fachhochschule Dresden, sind die Definition von Regeln und eine positive Aufmerksamkeitskultur. Sitzt der Erzieher abends bei der Gutenachtgeschichte auf der Bettkante des Kindes? Ist die Tür offen oder geschlossen? Gibt es einen im Team erarbeiteten Verhaltenskodex? In Einrichtungen, in denen sich Kinder regelmäßig den ganzen Tag oder stundenweise aufhalten, bestehen Abhängigkeitsverhältnisse – wie im familiären Umfeld auch. Deshalb bedarf es bestimmter Anforderungen an die Einrichtungen, damit diese sichere Orte sein können.

Geisler hat über 25 Jahre in der Praxis mit von Gewalt betroffenen Menschen gearbeitet, war in der stationären und ambulanten Jugendhilfe tätig, hat ein Notfallprojekt im nördlichen Brandenburg ins Leben gerufen. Jetzt ist sie Professorin für Allgemeine Sozialpädagogik und bereitet unter dem Motto „Pfoten Weg! Macht Kinder stark!“ am 13. Mai einen Aktionstag an der Fachhochschule Dresden am Campus Straßburger Platz 1 vor.

Sensibilisierung für die Teams und Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche

„Wir haben viel Kompetenz zur Thematik sexualisierte Gewalt gewinnen können“, sagt die Professorin und verweist auf Informationstische mit Ansprechpersonen und Präsentationen, an denen die Opferhilfe Sachsen, die Landesfachstelle Blaufeuer, der Kinderschutzbund Landesverband Sachsen, das Landeskriminalamt Sachsen – Zentralstelle für polizeiliche Prävention, der Fachdienst Prävention der Polizeidirektion Dresden, der Weiße Ring Sachsen und die Fachstelle Shukura vertreten sind.

„Wir wenden uns an pädagogische Fachkräfte von Kindertagesstätten, Grundschulen und Jugendhilfeeinrichtungen, interessierte Eltern und Angehörige sowie insbesondere auch an Kinder und Jugendliche“, erklärt Geisler die Zielgruppe für den Aktionstag, der vor allem einem Anliegen dienen soll: „Wie können sich Einrichtungen zu Kompetenzzentren entwickeln, in denen unter dem Dach einer Kultur der Achtsamkeit die verschiedenen präventiven Ansätze eingesetzt werden?“ Die Entstehung von Gewalt sei auch mit der Soziokultur in einer Einrichtung verbunden, die spezifische Risiko- und Schutzfaktoren aufweise. Es müsse eine Sensibilisierung für die Teams geben und Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche, die sich offenbaren und öffnen.

Kinder und Jugendliche die Kraft und den Mut verleihen, sich Hilfe zu suchen und Übergriffen zu entziehen

Eine Studentin hat Geisler in einem Seminar zu Kriminalität und Gewalt zu einer besonderen Begegnung verholfen: „Die Studierenden hatten die Aufgabe, exemplarisch ein Projekt vorzustellen“, so die Professorin, die Studentin hatte sich für die „FigurenZauberei“ entschieden. „Ich habe die Initiatorin Irmi Wette kontaktiert und es hat auf Anhieb gepasst“, sagt die Professorin. Mit der Folge, dass der Aktionstag gemeinsam mit der „FigurenZauberei“ veranstaltet wird und das Theaterstück nicht nur am 13. Mai kostenlos aufgeführt wird, sondern auch vom 15. bis 17. Mai jeweils 8.30 Uhr, 9.45 Uhr und 11 Uhr. Kindergärten und Grundschulen können sich anmelden für die Aufführungen, so Geisler.

Es gehe ja auch darum, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren für Grenzüberschreitungen und ihnen die Kraft und Mut zu verleihen, sich Hilfe zu suchen und Übergriffen zu entziehen. „Wir können mit den Aufführungen pro Tag 360 Kinder und Jugendliche erreichen“, sagt die Professorin, die auf viele Anmeldungen hofft.

„Wir brauchen ein größeres Bewusstsein für die verschiedenen Ausprägungen sexualisierter Gewalt.“

Dass die Bedeutung der Thematik angekommen ist in der Gesellschaft, zeigen die Schirmherrschaften für den Aktionstag: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schreibt in seinem Grußwort: „Das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und effektive Maßnahmen zur Prävention muss noch mehr in die Öffentlichkeit! Wir brauchen ein größeres Bewusstsein für die verschiedenen Ausprägungen sexualisierter Gewalt. Wir müssen frühzeitig erkennen und rechtzeitig und konsequent handeln – zum Wohl unserer Kinder.“

„Starke Kinder wissen um ihre Rechte. Sie wissen, wer ihnen hilft. Sie wissen und erleben, dass ihre Stimme gehört wird“, beschreibt Co-Schirmherrin Susann Rüthrich, Kinder- und Jugendbeauftragte der Sächsischen Staatsregierung, ein Anliegen des Aktionstages. Es handele sich um einen Dreiklang: „Pfoten weg, Klappe auf und gewusst wie“, so Rüthrich.

Aktionstag am 13. Mai ab 10 Uhr, Campus der Fachhochschule Dresden am Straßburger Platz (Güntzstraße 1), für weitere Informationen: a.geisler@fhd-dresden.eu oder unter: https://www.fh-dresden.eu/de/aktuelles/veranstaltungen/; Anmeldungen für die Aufführungen der FigurenZauberei vom 15. bis 17. Mai unter: reservierung@pfoten-weg.de oder Telefon 04394/9999078.