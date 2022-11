﻿Wie die CDU in Dresden immer mehr an Einfluss verliert

Fraktionswechsel und Parteiaustritte – die Christdemokraten in Dresden befinden sich vor dem Kreisparteitag am Sonnabend in schwierigem Fahrwasser.

Dresden. Verkehrspolitik ist das zentrale Thema des CDU-Kreisparteitags am Sonnabend im Feldschlösschen Stammhaus. „Es geht uns um Inhalte“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel im Vorfeld. Für die Aussprache zu allgemeinen Themen ist eine Stunde am Nachmittag eingeplant. Das dürfte reichlich knapp bemessen sein. Es brodelt in der Dresdner CDU. Die Partei befindet sich politisch in der Zange zwischen Grünen und AfD, verliert Mitglieder am rechten wie am linken Rand ihres Spektrums, büßt Stadträte ein und Einfluss in ihren Hochburgen.