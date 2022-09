﻿Ohne Frieren: Wie eine Grundschule in Dresden ein Drittel Heizenergie spart

Alles aus? Mit Schildern mahnte das „Energieteam“ an der 102. Grundschule Johanna zum Herunterdrehen der Heizung nach Unterrichtsschluss.

Energiesparen ist dank Inflation das Gebot der Stunde. Dank eines Smart-City-Pilotprojekts fing man an der 102. Grundschule in Dresden schon 2018 damit an. Jetzt sollen andere Schulen folgen.

