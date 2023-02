﻿Wie der Krieg gegen die Ukraine das Leben der Menschen verändert hat: Geschichten aus Dresden und der Region

Vom europäischen Frieden bis zu bezahlbaren Lebensmitteln: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich alte Gewissheiten in Luft aufgelöst. Was bedeutet das für die Menschen? Wir haben in Dresden nachgefragt – von der geflüchteten Lehrerin aus Kiew über die freiwilligen Helfer aus Freital bis zur Künstlerin aus Russland.

Dresden. Heute vor einem Jahr startete Russland seinen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine. Tausende Menschen sind seitdem gestorben, Millionen haben das Land verlassen. Allein in Dresden sind seit dem 24. Februar 2022 über 9000 ukrainische Flüchtlinge angekommen. Der Krieg und seine Folgen dirigieren seitdem die nationale und internationale Politik. Alte Gewissheiten – Frieden in Europa, Gas aus Russland, bezahlbare Lebensmittel – haben sich in Luft aufgelöst. Doch was bedeutet das ganz konkret? Wir haben Menschen in Dresden und der Region gefragt, wie der Krieg ihr Leben verändert hat. Von der geflüchteten Lehrerin aus Kiew über die freiwilligen Helfer aus Freital bis zur Künstlerin aus Russland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tetiana Bieliaieva, Flüchtling aus Kiew: „Ich kann sagen, ich bin glücklich“

Seit Kriegsbeginn habe ich viel Angst, Verzweiflung und Wut erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass unsere russischen Nachbarn so grausam sein können. Noch am 24. Februar habe ich entschieden, unsere Heimat Kiew mit meinen beiden jüngsten Söhnen zu verlassen. Das war hart, aber ich wusste, ich muss sie beschützen.

Tetiana Bieliaeva in ihrem Klassenzimmer in der Universitätsschule Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir hatten keine Ahnung, was uns hier erwarten würde. Aber wir haben viele tolle Menschen getroffen, von den Helfern an der Grenze über die Familie, bei der wir untergekommen sind, bis zur TU-Professorin Anke Langner, über die ich meinen ersten Job gefunden habe. Heute unterrichte ich an der Universitätsschule ukrainische Schüler. Ich kann sagen, ich bin glücklich. Denn ich habe den richtigen Platz für mich gefunden.

Meine beiden Söhne stehen noch ziemlich unter Stress. Die Trennung von der Heimat ist nicht leicht für sie. Aber sie geben ihr Bestes, sich zu integrieren. Mein Mann und ältester Sohn sind in Kiew geblieben. Zweimal haben wir sie besucht seit Kriegsbeginn. Als wir an Silvester da waren, fielen in der Nacht Bomben und wir haben uns zusammen in einem engen Korridor versteckt. So leben viele Ukrainer seit einem Jahr. Sie sind immer in Gefahr und haben vielleicht auch deshalb einen schwarzen Humor entwickelt. Als wir da so zusammen ausharrten, scherzten wir darüber, dass wir uns lange nicht mehr so nah waren.

Lesen Sie auch

Natalija Bock, Sprecherin der Ukrainischen Gemeinde in Dresden: „Mein Leben hat seine Unbeschwertheit verloren“

Der 24. Februar 2022 hat mein komplettes Leben verändert. Sicher, meine Lage ist nicht so schlimm wie die der Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Ich lebe seit 25 Jahren in Dresden und habe mein Zuhause noch. Aber es fühlt sich an, als hätte der Krieg mein Leben in zwei Seiten getrennt. Auf der einen mein Bruder, meine Eltern und Freunde, die in der Ukraine leben und um die ich mich permanent sorge. Und auf der anderen Seite ich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natalija Bock im Ukraine-Haus in der QF-Passage in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Für meine Kinder und meinen Mann hatte ich das vergangene Jahr kaum Zeit. Als Sprecherin der ukrainischen Gemeinde und als Leiterin des Ukrainischen Koordinationszentrums Dresden bin ich seit Kriegsbeginn damit beschäftigt, meinen Landsleuten zu helfen. Ich organisiere Spendenaktionen, Hilfstransporte, mache Öffentlichkeitsarbeit. Alles ehrenamtlich. Bis 2021 habe ich gut als Dolmetscherin für Ukrainisch und Russisch verdient. Heute muss uns das Einkommen meines Mannes reichen.

Ich glaube fest daran, dass der Krieg in der Ukraine eines Tages vorbei sein wird. Wenn die Ukraine besetzt wird, habe ich Angst, dass Putin in Moldawien und den baltischen Staaten weitermacht und der Krieg irgendwann zu uns kommt. Mein Leben hat seine Unbeschwertheit verloren. Doch zu sehen, wie hilfsbereit die Dresdner sind, dass sie unter anderem wildfremde Menschen bei sich aufnehmen, gibt mir Hoffnung in dieser schweren und schwarzen Zeit.

Marika Krasina, Künstlerin aus Russland: „Wir wollen einfach nur normal leben“

Dieser Krieg hat für uns alles schlimmer gemacht. Anfang März erwarte ich ein Kind von meinem Partner Anton. Ich bin Russin, er Weißrusse. 2014 haben wir Russland verlassen, weil für uns die Annexion der Krim schon ein Krieg war und unsere Verwandten und damaligen Freunde in Moskau diese Aggression unterstützt haben.

Marika Krasina ist Russin, ihr Mann Anton Kryvulia Belarusse. Ihre Kunst nutzen die beiden als politisches Zeichen. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Anton, der auch mein Partner in der Kunst ist, habe ich sieben Jahre lang in Asien Projekte gegen Krieg und Konsumdenken gemacht. Seit 2021 bin ich Studentin im Vordiplom an der Kunsthochschule Dresden. Wir leben in Decin gleich hinter der sächsischen Grenze. Ich habe für Dresden ein Studentenvisum ergattert, doch ein deutsches Visum für Anton ist schwer zu bekommen und teuer. Mit Kriegsausbruch wurden alle unsere Bankkarten und Handynummern in Russland und Belarus gesperrt. Wir können nicht gefahrlos in unsere Heimatländer reisen und leben von dem Wenigen, was die Kunst einbringt.

Jetzt, wo das Baby kommt, könnten wir die Hilfe von unseren Familien gut brauchen. Aber ein Großteil von Antons Familie lebt in der Ukraine und damit im Krieg. Und meine Familie wohnt in Moskau. Ich kann nicht fassen, dass meine Eltern Putins Propaganda glauben. An Verständigung ist derzeit nicht zu denken. Was wir uns wünschen? Wir wollen einfach ein normales Leben haben, unser Kind im Frieden großziehen und Kunst machen.

Kevin Weikert, Flüchtlingshelfer aus Dresden: „Ich bin zusammengebrochen“

Vor etwa 15 Jahren war ich mit dem Rucksack in Osteuropa unterwegs, auch in Lwiw und Kiew. Zu vielen Menschen, die mir dort begegnet sind, habe ich Kontakt gehalten. Als der Krieg losging, habe ich dafür gesorgt, dass ihre Frauen und Kinder in Deutschland unterkamen. Ich hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen.

Als er sich für die ukrainischen Flüchtlinge in Dresden engagierte, merkte Kevin Weikert © Quelle: Dietrich Flechtner

Deshalb bin ich zur Bahnhofsmission der Dresdner Diakonie gegangen. Wir haben Carepakete an die ukrainischen Flüchtlinge verteilt, Dolmetscher, Unterkünfte und Weiterfahrten vermittelt. Die Leute waren fertig, teilweise schon seit Tagen unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesen Wochen lief die Probezeit meines Jobs als technischer Produktdesigner ab. Ich wollte mich ohnehin beruflich neu orientieren, und habe gemerkt, dass das Soziale mir sehr viel gibt. So kam es, dass ich hauptberuflich bei einer Inobhutnahmestelle der Diakonie für minderjährige Flüchtlinge angefangen habe.

Nach sechs Monaten dort bin ich zusammengebrochen. Ein enger ukrainischer Freund war im Kampf gefallen, seine Frau hatte sich das Leben genommen, die drei Kinder wachsen nun bei ihren Großeltern auf. Aus der Ukrainehilfe habe ich mich zurückgezogen – weil es psychisch für mich zu viel war. Trotzdem möchte ich weiterhin im sozialen Bereich arbeiten. Vor Kurzem habe ich mich bei der Stadt für eine Ausbildung zum Erzieher beworben.

Karina und Sven Immler, Flüchtlingshelfer aus Freital: „Wir waren uns schnell einig, dass wir jemanden aufnehmen“

Die Vorstellung, dass jemand aus dem Kriegsgebiet hierher kommt und dann in einer Turnhalle unterkommen muss, war für uns ein unerträglicher Gedanke. Wir waren uns schnell einig, dass wir helfen und jemanden bei uns aufnehmen wollen. Einerseits, um die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Andererseits, um etwas gegen unser Gefühl von Ohnmacht angesichts des Kriegs zu machen. Ende Mai zog eine ukrainische Frau bei uns ein und das hat unser Leben ziemlich verändert.

In ihrem Haus in Freital haben Karina und Sven Immler von Mai bis Februar eine Frau aus der Ukraine aufgenommen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Plötzlich haben wir gelebt wie Studenten in einer Wohngemeinschaft und das, obwohl wir diese Zeit eigentlich schon längst hinter uns hatten. Wir haben uns Küche und Wohnzimmer in unserem Haus geteilt. Es war ungewohnt, auf einmal so wenig Privatsphäre zu haben. Aber wir haben uns super verstanden. Wären wir eine WG und hätten uns einen Mitbewohner gewünscht, dann unseren Gast aus der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch sie war der Krieg in unserem Alltag natürlich präsenter. Gleichzeitig haben wir das Thema Krieg für uns als Tabu empfunden. Wir hatten den Eindruck, dass unsere Mitbewohnerin nicht darüber reden möchte und das haben wir respektiert.

Mittlerweile hat sie eine eigene Wohnung gefunden, sodass wir bald wieder alleine sind. Aber wir werden sie weiterhin unterstützen. Zu keinem Zeitpunkt haben wir es bereut, sie bei uns aufgenommen zu haben.

Robert Hanusch, Mitgründer der Direkthilfe Dresden: „Ich hatte kaum Schlaf, jeden Tag 4000 Nachrichten auf dem Handy“

Ich habe mich immer schon ehrenamtlich engagiert, in Krisenzeiten eigene Projekte gestartet. Zur Flut 2002 zum Beispiel, oder zur Flüchtlingskrise 2015. Als im Februar der Krieg ausbrach, haben einige Bekannte und ich beschlossen, Spenden zu sammeln und in die Ukraine zu schicken. Das Zentralwerk in Pieschen stellte uns seine große Halle als Sammelstelle zur Verfügung. So entstand in nur drei Tagen die Direkthilfe Dresden.

Robert Hanusch © Quelle: Dietrich Flechtner

Dann hieß es Listen machen, Transporte organisieren, der Nachrichtenflut Herr werden. Es kamen immer mehr freiwillige Helferinnen und Helfer dazu. Was uns immer sehr wichtig war: Alle, die mitmachen, bestimmen auch mit. Dieses Gefühl von Dringlichkeit, das damals alle umtrieb, hat dafür gesorgt, dass wir meistens sehr schnell einen Konsens gefunden haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Direkthilfe hatte großen Einfluss auf mein Leben. Ich hatte kaum Schlaf, eine riesige Verantwortung, jeden Tag 4000 Nachrichten auf dem Handy. Und dabei einen Job als Informatiker, Kinder, und einen neuen Kollegen, den ich einarbeiten musste.

Bis zum Herbst hat sich das Ganze dann ausgeschlichen. Wir sind erst in die Messe umgezogen, dann in die Centrum Galerie, dann hatten wir gar keine Räumlichkeiten mehr. Mittlerweile ist mein Leben wieder ruhiger geworden. Wie es mit der Direkthilfe weitergeht, steht noch nicht fest.

Boris Hecht, Galerist aus Saporischschja: „Kreml-Propaganda in Dresden“

Vor 23 Jahren kam ich aus der Ukraine nach Deutschland und seit 2004 besitze ich eine Galerie in Dresden. Ich habe eine Menge interessanter Menschen kennengelernt, aber trotzdem hatte ich hier immer das Gefühl, in der Hauptstadt der „Kreml-Propaganda“ zu leben.

Boris Hecht, Künstler und Galerist aus der Ukraine, lebt seit Anfang der 2000er in Dresden. © Quelle: Boris Hecht

Viel zu oft wurde ich gefragt, ob ich wüsste, wo „Putins Kneipe“ sei. Dieses Gefühl verstärkte sich besonders im Jahr 2014, nach der Einnahme der Krim. Immer, wenn ich in der Stadt unterwegs war, sah ich Menschen mit Plakaten, die über die Verbundenheit zwischen den Russen und den Deutschen berichteten. Beim Vorbeigehen dachte ich immer: „Wo sind die Ukrainer? Wer setzt sich für ihre Meinung ein?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus meiner Sicht hat der Krieg bereits 2014 begonnen. Manchmal verlor ich wegen Diskussionen, die sich schnell von Kunst auf Politik verlagerten, einige Kunden. Seit dem vergangenen Februar haben sich viele Dinge geändert. Es wurde immer unangenehmer vor und mit anderen Russisch zu reden. Letztes Jahr hatte ich dann das Gefühl, der Realität ein Stück näher gekommen zu sein. Es war, als hätte sich der „Kreml-Zauber“ aufgelöst und die rosarote Brille, die von Anfang an schwarz war, endlich abgetrennt.

Zum Glück fanden sich unter meinen neuen und alten Bekannten viele anständige Menschen, denen man nicht mehr erklären muss, dass das Opfer unschuldig an den Verbrechen des Täters ist.