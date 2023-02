﻿Wie der Krieg das Leben einer Frau aus Dresden verändert hat

Dresden. Vor einem Jahr geschah das Unvorstellbare: Wenige Autostunden von Dresden entfernt begann ein Krieg, überfiel Russland die Ukraine. Millionen Menschen flüchteten, Dresden wurde zu einem der Ziele für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die 21-jährige Dresdnerin Elisabeth Kästner wurde in den ersten Kriegstagen zur Helferin und Ansprechpartnerin für ukrainische Menschen. Im Interview berichtet sie über bewegende Erlebnisse und die Hilfsbereitschaft der Dresdner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sind Sie dazu gekommen, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen?

Ziemlich plötzlich und fast ungewollt. Ich wollte das Jahr 2022 für meine Gesundheit und Zukunft nutzen. Ich hatte das Jahr davor freiwillig im Krankenhaus Friedrichstadt gearbeitet. Das war sehr anstrengend, hinzu kamen die Nachwirkungen einer Corona-Infektion. Und dann brach der Krieg aus. Meine Familie ist im Verein Europäisches Jugendwerk e.V. aktiv, der Belarus unterstützt. Uns war sehr schnell klar, dass wir da auf jeden Fall etwas unternehmen müssen. Meine Eltern, mein Freund und ein Bekannter, der Stadtrat Torsten Nitzsche (Freie Wähler) sind dann nach Krakau gefahren und haben dort Flüchtlinge abgeholt. Zeitlich haben sie es aber nicht mehr geschafft, die Menschen noch bis zur Erstaufnahme nach Leipzig zu fahren. So sollte am nächsten Tag jemand die Frauen in Dresden zum Sozialamt bringen. Ich war die einzige Person, die die Sprache konnte und Zeit hatte.

„Da war niemand vorbereitet“

Was passierte dann?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sozialamt war man gar nicht darauf vorbereitet, dass Kriegsflüchtlinge vor der Tür stehen. Ich habe dann nicht nur „unsere“ sieben Personen abgegeben. Sondern kurzerhand noch für zwei weitere geflüchtete Familien die Fragen der Beamten übersetzt.

Wieso sprechen Sie perfekt Russisch?

Meine Mutter kommt aus Belarus. Ich bin zweisprachig aufgewachsen.

„Die Menschen mussten Fremden vertrauen“

Mit welchen Problemen sind die Menschen kurz nach dem Überfall im vergangenen Jahr auf Sie zugekommen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Unsicherheit und Angst. Traumatisierung. Ungewissheit, wo und wie sie leben werden. Hilfsbedürftigkeit auf allen Ebenen: Wohnung, Kleidung, Essen, Auskünfte und Informationen, eine Umarmung. Ganz am Anfang war Vertrauen auch ein großes Thema. Die Menschen mussten Fremden vertrauen.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen empfunden?

Am Anfang natürlich chaotisch, weil keiner auf so ein Szenario vorbereitet war. Mir hat es aber trotzdem auch Spaß gemacht, da man meistens nett und höflich zueinander war. Das ist das Wichtigste.

Lesen Sie auch

In kürzester Zeit Gastfamilien gefunden

Wie war die Hilfsbereitschaft vor einem Jahr in der Dresdner Bevölkerung ausgeprägt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr groß. Wir haben für die ersten Familien an einem Sonntagabend innerhalb kürzester Zeit über meinen Onkel und meine Tante in Weixdorf Gastfamilien gefunden. Dort hat sich dann schnell die Initiative „Wx hilft“ gebildet, über die viele weitere Familien aufgenommen wurden und bis heute unterstützt werden. Einige meiner Freunde haben beim Einrichten von Wohnungen geholfen. Andere Menschen haben verschiedene Dinge gespendet. Im April und Mai habe ich so viele Angebote bekommen, dass ich gar nicht alles weiterleiten konnte. Sehr beeindruckt haben mich die Inhaber von Hotels, die Kriegsflüchtlinge auf eigene Kosten aufgenommen und versorgt haben.

Erfolge? Wenn Familien in Wohnungen ziehen

Was waren für Sie Erfolge? Wo haben Sie konkret etwas erreichen können?

Die größten Erfolge sind es doch, wenn eine Familie in eine Wohnung einziehen kann und glücklich ist. Da sieht man ein Ergebnis aus den vielen kleinen Schritten zuvor. Ich habe von Ende Juni bis November bei der Hilfsorganisation arche noVa als Sprachmittlerin für das Jugendprojekt „Six days for future“ gearbeitet. Ich bin nach wie vor von den ukrainischen Mädchen beeindruckt und freue mich sehr, dass ich ihnen helfen konnte, sich bei uns in Deutschland einzuleben.

Wer hat Sie unterstützt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Freund. Ich habe vor allem am Anfang stark an meiner Belastungsgrenze gearbeitet. Er hat da auf mich aufgepasst. Freunde und Familie waren die ersten, die ich um Hilfe bei Umzügen fragen konnte. Natürlich die Menschen von „Wx hilft“ und vom Verein.

Wie viel Zeit haben Sie investiert?

In den ersten Wochen war ich fast jeden Tag an den Vormittagen beim Sozialamt. Dann teilweise auch mal von 9 bis 22 Uhr in Weixdorf zum Transport und Aufbauen von Möbeln oder für Gespräche. Die ganze Zeit hat das Handy geklingelt. März bis Juni war ich quasi Vollzeit beschäftigt und dann bei archeNova 20 Stunden die Woche sowie geschätzt weitere zehn Stunden ehrenamtlich. Aktuell sind es noch so zehn bis 15 Stunden. Es ist sehr schwer, das in Stunden aufzuschreiben, da es keine feste, abrechenbare Arbeit ist.

Die Väter sehen ihre Babys nicht

Gibt es Schicksale, die Ihnen besonders nahe gegangen sind?

Meine Mutter ist Frauenärztin und hatte einige schwangere Ukrainerinnen in ihrer Praxis. Die Ehemänner waren in der Ukraine, kämpften teilweise auch an der Front und haben das Baby nicht sehen können. Eine dieser Frauen lebt bei der Mutter einer meiner besten Freundinnen. Ich habe mich schon etwas seltsam gefühlt, als ich nach der Entbindung die erste Besucherin im Krankenhaus war und nicht der Vater des Kindes. Im Sommer erzählten die ukrainischen Jugendlichen von ihrer Flucht. Ich habe den deutschen Betreuern übersetzen müssen, wie die Jugendlichen selbst oder Verwandte um wenige 100 Meter von Bomben und Raketen verfehlt wurden. Wir hatten Tränen in den Augen. Die Kinder haben sich zum Glück einfach gefreut, dass sie es in Sicherheit geschafft haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einem Jahr Krieg: Hat sich die Art Ihrer Hilfe geändert?

Ja. Die Hilfe ist nicht mehr „flächig“, sondern gezielt bei Terminen von Familien, die ich über „Wx hilft“ betreue. Generell habe ich weniger Zeit, da ich mich ja auch um meine persönliche berufliche Zukunft kümmern muss. Und weil der Bedarf kleiner wird. Menschen wollen ja auch selbstständig werden.

Da gibt es tatsächlich ein Problem

Spüren Sie eine Veränderung bei den Dresdnern: Ist die Hilfsbereitschaft ermüdet?

In einer gewissen Weise schon. Aber das ist ja normal. Wie gesagt, sollen die Ukrainer sich ja auch integrieren und selbstständig werden. Das geht nicht, wenn ein anderer alles für sie macht. Aber da gibt es tatsächlich ein Problem: Es gab einige ukrainische Familien, die am Anfang regelrecht zugeschüttet wurden mit Hilfe und Spenden. Deutsche Familien haben da 200 Prozent Kraft investiert. Und die Ukrainer haben dann teilweise gedacht, dass es den Menschen in Deutschland nun mal so gut geht, dass diese 200 Prozent normal sind. Aber das konnten die Gastgeber nicht so lange leisten. Viele haben auch nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern wird. Da kam teilweise das Gefühl von Undankbarkeit auf. Manche fühlten sich auch im Stich gelassen.

Womit können Dresdner heute Menschen aus der Ukraine behilflich sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möglichkeiten bieten, zu interagieren und die Sprache zu üben. Nach wie vor werden Möbel gebraucht. Also bitte nichts wegschmeißen, sondern weitergeben. Am meisten Hilfe wird beim Lesen und Ausfüllen von Dokumenten gebraucht. Da können Patenschaften helfen, bei denen eine deutsche Familie eine ukrainische Familie bei diesen alltäglichen Dingen unterstützt.

„Wir haben wenig Hoffnung, dass der Krieg bald endet“

Was glauben Sie: Wie lange wird unsere Hilfsbereitschaft noch gefragt sein?

Wir haben wenig Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende ist. Und wir machen uns Sorgen über die Situation in Belarus. Wir denken sehr intensiv darüber nach, meine Tante und ihre Familie nach Deutschland zu holen.

Wie geht es für sie persönlich weiter?

Ich würde gerne an einer Schule ukrainischen Kindern helfen. Ich spiele mit dem Gedanken, Lehramt zu studieren und könnte mich so ausprobieren.