﻿Wie der Hüttenzauber in Dresden noch gerettet wurde

2000 Besucher pro Tag kamen vor Corona zum traditionellen Dresdner Hüttenzauber auf den Postplatz. In diesem Jahr wäre die Veranstaltung ins Wasser gefallen – aber nur fast.

Dresden. Nun also doch: Am 24. November öffnet der Dresdner Hüttenzauber auf dem Postplatz seine Pforten. Bis zum 23. Dezember täglich von 12 bis 0 Uhr sorgen Veranstalter Nico Thierbach und sein gut 20-köpfiges Team für vorweihnachtliche Unterhaltung. „Apres Ski und Hüttengaudi pur“, verspricht der Veranstalter den Gästen. Fast wäre der elfte Hüttenzauber ins Wasser gefallen, und das nicht wegen Corona wie in den beiden Vorjahren.

Hüttenzauber konnte nicht punkten