Das Handwerk kämpft um Auszubildende. Nachwuchsmangel ist in den Betrieben ein großes Problem. Frühzeitige Informationen und ein spezieller Aktionstag sollen Jugendliche für einen Handwerksberuf begeistern.

Dresden. Sie sind ein rares Gut und deshalb begehrt: Das Handwerk in Dresden sucht Auszubildende. Nachwuchsmangel ist ein großes Problem in den Handwerksbetrieben, deshalb gehen die Innungen in die Offensive. 130 Berufe hat das Handwerk zu bieten. Aber wie finden junge Menschen den richtigen Ausbildungsberuf für sich? Diese Frage möchten die Dresdner Innungen auf ihrem gemeinsamen Aktionstag „Erlebnis Handwerk“ am Donnerstag beantworten.