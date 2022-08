Wie 3000 Gemälde aus dem Kellerdepot der SKD gerettet wurden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

vor 20 Jahren erlebte Dresden eine nicht für möglich gehaltene Jahrhundertflut. Während die Weißeritz schon Teile Dresdens überflutet hatte, stieg der Elbpegel von Tag zu Tag seinem Höchststand von 9,40 Metern entgegen.

In unserer Serie „20 Jahre nach der Flut“ hat Barbara Stock den Leiter des Technischen Dienstes der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Michael John, getroffen.

Die rund 3000 aus dem unterirdischen Depot geretteten Gemälde stapelten sich über Wochen in den Ausstellungsräumen der Galerie Alte Meister. © Quelle: dpa

Er erzählt, wie die rund 3000 Gemälde aus dem unterirdischen Depot der SKD gerettet wurden, wo die Wassermassen immensen Schaden anrichteten und welche Lehren Alte Meister, Grünes Gewölbe und Co. aus der Katastrophe gezogen haben. Jetzt lesen

Nach der Oderflut hat Brandenburg die Helfer mit einem Flutorden ausgezeichnet. Vielen Helfern hat dieser Orden an der Uniform mehr gegeben als Geld. Ich könnte mir das auch in Sachsen vorstellen. Der Ministerpräsident wird das Richtige tun. Armin Schuster Innenminister von Sachsen (CDU) über die Möglichkeit, Helfern in den sächsischen Waldbrandregionen eine besondere Form der Anerkennung zukommen lassen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Dresden hat fast 90 Grundschulen. © Quelle: Armin Weigel/dpa

DNN-Schulmonitor: Alle Dresdner Grundschulen im Steckbrief

In Dresden gibt es fast 90 Grundschulen in kommunaler und freier Trägerschaft. An den staatlichen Schulen läuft im Herbst die nächste Anmelderunde. Die Dresdner Neuesten Nachrichten stellen alle Schulen mit ihren Angeboten für die 1. bis 4. Klasse in Steckbriefen vor, um Eltern einen Vergleich zu ermöglichen. Jetzt lesen

Wer später mal in die sogenannte New Administrative Capital möchte, muss eines der drei geplanten Stadttore passieren. © Quelle: IMAGO/Xinhua

Alles nach Plan: Ägyptens neue Hauptstadt

Ägypten baut sich ein neues politisches Zentrum: Mitten in der Wüste vor Kairo entsteht derzeit für 60 Milliarden Euro eine Hauptstadt der Superlative. Viele Ägypter sehen das ehrgeizige Vorhaben kritisch – weil es an den Bedürfnissen der Mehrheit der Einwohner vorbeigeplant wurde. Jetzt lesen

19 Uhr - Moritzburg Festival - Öffentliche Probe: Lassen Sie sich überraschen. Bei der öffentlichen Probe, die in der Kirche Moritzburg stattfindet, wird das Programm erst am Abend verraten. Ort: Schlossallee 38, 01468 Moritzburg. Tickets für 8 Euro (ermäßigt: 5 Euro) nur an der Abendkasse. https://www.moritzburgfestival.de/festival-programm-tickets.html

Anne Kinski und Ulrich Kons beim Rudertraining in Kessin © Quelle: Pro Retina

Heute um 11 Uhr startet Anne Kinski für PRO RETINA eine Rudertour von Dresden nach Hamburg. Das Besondere: Anne Kinski hat eine degenerative Netzhauterkrankung, die ihre Sehfähigkeit stark einschränkt. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf bisher nicht heilbare Netzhauterkrankungen zu lenken und Spenden für die Forschung zu sammeln. https://www.pro-retina.de/pro-retina-ruder-challenge-zur-forschungsfoerderung

Lübecker Busfahrer und Musiker: Calvin Bulgrin (27) aus Lübeck. © Quelle: Agentur 54°

... der singende Busfahrer aus Lübeck

Calvin Bulgrin ist Busfahrer in Lübeck, Pietro-Lombardi-Double und Sänger. Dieter Bohlen gab ihm 2021 beim DSDS-Casting keine Chance. Doch das kann Bulgrin egal sein: Denn Sony Music kauft nun seinen Song „California Diva“. Jetzt lesen

