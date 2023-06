﻿Am 16. Juni eröffnet neues Hotel an der Prager Straße in Dresden

Metamorphose des einstigen Bekleidungshauses Wöhrl ist abgeschlossen. Was das neue Haus bietet und welche Wege man in Sachen Personal geht.

Dresden. „Wir sind schon fast startklar“, sagt Ronny Brase. Er ist Direktor des Hotels „Premier Inn“, das es schon am Dr.-Külz-Ring gibt, und leitet nun auch das zweite Dresdner Haus der britischen Hotelkette. Das wird am 16. Juni an der Prager Straße eröffnet.