Hitzewarnung für Dresden gilt bis Mittwochabend – Gewittergefahr am Nachmittag

Johannstadt und Äußere Neustadt

Feuerwehr löscht zwei brennende Autos im Dresdner Stadtgebiet

Die Dresdner Feuerwehr musste am Dienstagabend gleich zu zwei brennenden Autos ausrücken. Auf einem Parkplatz an der Pfeifferhannsstraße stand ein Renault in Brand. Auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße schlugen Flammen aus dem Motorraum eines VW Transporters.