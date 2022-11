﻿Kleingärtner aufgepasst: Wer führt „Dresdens schönste Kleingartenanlage“?

Unter dem Motto „Schreber 2.0 – Vision und Tradition“ startet der Wettbewerb in die nunmehr 19. Runde. Bis zum 31. Januar können Bewerber ihre Unterlagen und Projekte bei der Stadt einreichen.

Dresden. Der Wettbewerb um die „Schönste Kleingartenanlage Dresdens“, zu dem die Landeshauptstadt Dresden und der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V. alle Kleingärtner aufrufen, startet bereits in seine 19. Runde. Im kommenden Jahr steht der Kleingartenwettbewerb unter dem Motto „Schreber 2.0 – Vision und Tradition“. Dafür werden Kleingärtnervereine mit altbewährten Traditionen und zugleich mit neuen Ideen einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Gestaltung ihrer Gartenanlage gesucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zum 31. Januar 2023 müssen Interessierte ihre Bewerbungsanlagen einreichen. Die Unterlagen nimmt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden oder der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V. auf der Enderstraße 59 entgegen.

Sieger erhält den beliebten Wanderpokal „Flora“

Im Mai 2023 wird die Wettbewerbsjury unter der Leitung von Detlef Thiel, Leiter des Amts für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, die Anlagen besichtigen. Anschließend werden die Preise am Tag des Gartens, dem 17. Juni, in der Kleingartenanlage „Flora I“ verliehen. Der Sieger erhält 1000 Euro Preisgeld und den beliebten Wanderpokal „Flora“. Für den Zweitplatzierten stehen 500 Euro, für den Drittplatzierten 250 Euro bereit. Des Weiteren gibt es wieder eine Auswertung besonderer Projekte und Aktivitäten der Endrundenteilnehmer. Diese können mit drei Sonderpreisen zu je 200 Euro gewürdigt werden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Detlef Thiel freuen sich auf eine rege Teilnahme am Wettbewerb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Informationen und das Bewerbungsformular im Internet unter: dresden.de/kleingaerten

Von cs