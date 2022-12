﻿Weshalb ein Gaskraftwerk in Dresden ein Beitrag zur Energiewende ist

Dresdens neuestes Kraftwerk ist in Betrieb gegangen. Die Anlage in Reick wird mit Erdgas betrieben und ist dennoch ein Beitrag zur Energiewende, erklärt das Versorgungsunternehmen Sachsen Energie.

Dresden. Das Versorgungsunternehmen Sachsen Energie hat jetzt in Reick ein modernes und flexibles 94-Megawatt-Kraftwerk in Betrieb genommen. Sachsen Energie hat das Kraftwerk gemeinsam mit dem finnischen Technologiekonzern Wärtsilä gebaut. Die Verfügbarkeit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) bedeute einen Meilenstein auf dem Weg der Energiewende in Dresden und Ostsachsen, teilte das Unternehmen mit. Die Investitionssumme hatte Sachsen Energie zum Baustart mit 95 Millionen Euro angegeben.