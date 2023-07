Wertvolle Fahrräder aus Tiefgarage in Dresden-Wilsdruffer Vorstadt gestohlen

Dresden. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Dresden-Wilsdruffer Vorstadt zwei wertvolle Fahrräder aus einer Tiefgarage an der Devrientstraße gestohlen. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude und entwendeten ein E-Bike und ein Mountainbike. Beide waren mit Schlössern abgesichert. Der Wert der Räder beläuft sich auf etwa 8 000 Euro.

