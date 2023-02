Wer soll der Vertreter von OB Hilbert werden?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sorgt für Aufregung, mal wieder: Das Stadtoberhaupt hat jetzt einen Vorschlag für seine Vertretung vorgelegt. Durchaus ein wichtiger Posten. Hilbert hat Urlaub, Hilbert absolviert Dienstreisen und ist auch mal krank. Dann übernimmt der Erste Bürgermeister das Steuer im Rathaus, und es lag durchaus auf der Hand, das Dresden eine Erste Bürgermeisterin bekommt. Annekatrin Klepsch (Die Linke) war bisher Zweite Bürgermeisterin und wäre durchaus als Stellvertreterin von Hilbert in Betracht bekommen.

Wenig Beifall für seinen Vorschlag: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). © Quelle: Jürgen Männel

Der OB schlägt aber Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) vor und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) als Zweiten Bürgermeister. Eine Männerriege also und ein Christdemokrat als ersten Vertreter. Zur Erinnerung: Die CDU ist nur noch die viertstärkste Fraktion im Stadtrat. Weiß Hilbert, was er da tut? Davon ist auszugehen. Wer anderes Personal will, braucht eine Zweidrittel-Mehrheit, in diesem zerstrittenen Stadtrat völlig ausgeschlossen. Der OB sitzt an einem sehr langen Hebel und kann sich zurücklehnen. Gegen ihn wird es keine Stellvertreter geben. Jetzt lesen

Dieser Vorschlag wirkt, als stamme er aus dem vergangenen Jahrhundert. Drei Männer, null Frauen. Das ist eine klare Ansage. André Schollbach Linke-Fraktionsvorsitzender in Dresden, über den Vorschlag von OB Dirk Hilbert, wer seine Vertreter sein sollen

Olaf Lohnitz nimmt Abschied von Faultier Lele, die er mit der Hand aufgezogen hat. © Quelle: Anja Schneider

Abschied von Faultier Lele im Zoo Dresden

Das Faultier Lele wurde, weil seine Mutter es nicht ernähren konnte, von Hand aufgezogen. Olaf Lohnitz, Tierpfleger im Zoo Dresden, erzählt, was er alles erlebt hat. Er genießt jetzt die letzten Tage mit seinem Schützling. Der Abschied naht, es gibt aber auch Grund zur Freude. Jetzt lesen

Die undatierte Aufnahme zeigt den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd in einem Teheraner Revolutionsgericht. © Quelle: Koosha Falahi/Mizan/dpa/dpa

Gericht verurteilt deutsch-iranischen Regimekritiker zum Tode - Baerbock kündigt Konsequenzen an

In Teheran wurde einem Deutsch-Iraner monatelang der Prozess gemacht. Nun ist der Aktivist Djamshid Sharmahd zum Tode verurteilt worden. Menschenrechtler und Angehörige kritisieren den Prozess - und die deutsche Außenministerin kündigt Konsequenzen an. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

„Wir brauchen Lösungen“: Long-Covid-Patientin traf Gesundheitsminister Lauterbach - Ricarda Piepenhagen ist aufgrund von Long Covid seit November 2021 arbeitsunfähig. Sie ist eine von vielen, die an Corona-Langzeitfolgen leiden. Jetzt sprach sie mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und forderte mehr Investitionen in Medikamente und Therapien. Jetzt lesen

Wieder mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern: Wie beherrschbar ist die Situation? Corona ist aus der Wahrnehmung vieler Menschen verschwunden. Dabei stiegen die Fallzahlen zuletzt. Die Krankenhäuser erleben einen Anstieg von etwa 20 Prozent. Allerdings ist die Lage eine andere als zu Hochzeiten der Pandemie, meinen Mediziner. Jetzt lesen

10 Uhr: Närrische Schlüsselübergabe - Der Dresdner Carneval Club e. V. übergibt symbolisch den Rathausschlüssel zurück an Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann.

19.30 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Schönborn - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um einen Schlichtungstermin mit Dresdens Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Nach Ansicht des Ortschaftsrates häuften sich Entscheidungen der Fachämter zum Nachteil der Ortschaft, ohne dass die Ortschaft eine Einflussnahme geltend machen konnte. Der Ortschaftsrat Schönborn wertet das als groben Verstoß gegen die vertraglich vereinbarten Inhalte des Eingemeindungsvertrages sowie gegen die Festlegungen der Sächsischen Gemeindeordnung. Ort: Ehemaliges Gemeindehaus Schönborn, Beratungsraum, Seifersdorfer Straße 6, 01465 Dresden

Demonstranten halten auf dem Weg zu einem Warnstreik am Vortag der zweiten Verhandlungsrunde auf dem Fischmarkt in Erfurt Schilder mit Forderungen hoch. © Quelle: Michael Reichel/dpa

Zweite Runde der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen: Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen verlangen die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt für die deutschlandweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist für Mittwoch und Donnerstag in Potsdam geplant. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderungen bisher als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Der 19 Quadratkilometer große futuristische Stadtteil soll im Nordwesten des Stadtzentrums von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad errichtet werden. Foto: New Murabba

... ein gigantisches Projekt für eine Wüstenmetropole

Saudi-Arabien plant eine futuristische neue Wüstenmetropole. Erste Bilder von „New Murabba“ zeigen unter anderem einen riesigen Virtual-Reality-Würfel – mit schwebenden Felsen und rauschenden Wasserfällen. Jetzt lesen

