Wer macht den besten Hackepeter in Dresden?

man hasst ihn oder man liebt ihn - den Hackepeter. Aber wer macht aus entfettetem, gewolftem und gewürztem Schweinefleisch das schmackhafteste Hack? Die DNN wollten es wissen und luden den Geschäftsführer des Sächsischen Fleischerei-Innungsverbandes und zwei Laien zur Blindverkostung ein.

Testeten den Hackepeter auf „Herz und Nieren“: Leserbeirat Wolfgang Hahn, Redakteurin Franziska Kästner und der Geschäftsführer des Sächsischen Fleischerei-Innungs-Verbands Uwe Uhlmann (v.l.n.r.). © Quelle: Dietrich Flechtner

Insgesamt 17 Proben von heimischen Fleischereien kamen auf den Tisch und wurden nach Optik, Konsistenz, Geruch und natürlich nach Geschmack getestet. Und alle schnitten überdurchschnittlich gut ab. Knapp die Nase vorn hatte am Ende ein Traditionsbetrieb aus dem Dresdner Osten. Jetzt lesen

Ich hätte nie gedacht, dass es so unterschiedlichen Hackepeter gibt. Wolfgang Hahn DNN-Leserbeirat, nachdem er für den großen Hackepetertest 17 verschiedene Varianten probiert hat

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Wieder mehr Fälle in Pflegeheimen: Dresden meldet wieder einen Anstieg an Coronaausbrüchen in Pflegeeinrichtungen. Der Höchststand der vergangenen Woche ist fast wieder erreicht. Jetzt lesen

Corona-Impfstoffe gegen BA.5: Wirken die Omikron-Booster schlechter als gedacht?: Die Corona-Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 werden in Deutschland bereits verimpft. Dabei ist jedoch nicht ganz klar, wie wirksam sie sind. Zwei neue Studien aus den USA liefern nun erste Hinweise. Was sie zeigen - und was nicht. Jetzt lesen

Masern, Grippe & Co.: Sachsen will Aufgaben der Corona-Impfzentren erweitern: Der Freistaat will die Hoheit über die Impfzentren ab Januar an die Kreise und kreisfreien Städte abgeben. Dort sollen künftig auch andere Impfungen und Schuluntersuchungen angeboten werden. Jetzt lesen

Zuletzt gab es am 27. Oktober 2019 einen Start des Dresden-Marathons. © Quelle: Archiv/Steffen Manig

Dresden-Marathon nach Zwangspause vorm Neustart

Am Sonntag nehmen über 5000 Läufer aus 38 Nationen verschiedene Distanzen in Angriff. Welche deutschen Top-Athleten dabei sind. Jetzt lesen

Das Containerschiff "Cosco Pride" der Reederei Cosco Shipping liegt am Containerterminal Tollerort. Das Bundeskabinett hat sich im Streit um einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss verständigt. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

So nutzt die Reederei Cosco europäische Häfen als „Türöffner“ für China

Der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco in ein Hamburger Hafenterminal hat das Bundeskabinett am Mittwoch genehmigt. Ein Blick auf andere europäische Häfen zeigt: Die Investition ist Teil der chinesischen Wirtschaftsstrategie – und nur ein weiterer konsequenter Schritt. Jetzt lesen

11 Uhr: ÖPNV - Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn und Gerhard Probst, Geschäftsführer von Probst & Consorten informieren auf einer Pressekonferenz über die Sicherung des ÖPNV in Dresden .

11 Uhr: 18. Jugendgeschichtstag - Staatsministerin Petra Köpping eröffnet im Sächsischen Landtag den Projektemarkt im Rahmen des 18. Jugendgeschichtstages. Von der Erforschung des Hauses, in dem Jugendlichen alltäglich ein und aus gehen, über die schrecklichen Schicksale von jüdischen Menschen und Zwangsarbeitern im eigenen Wohnort bis zur Auseinandersetzung mit historischen Orten innerhalb der Stadt reicht die Vielfalt der Geschichtsprojekte.

18 Uhr: Siegerehrung - Die World Skills der Kfz-Mechatroniker fanden diese Woche in Dresden statt. Heute werden im Haus des Kfz-Gewerbes die Sieger ausgezeichnet.

Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, sitzt während einer Pressekonferenz in der ifo Niederlassung Dresden. (Archivbild) © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Das ifo Institut veröffentlicht heute die Oktober-Zahlen für das Geschäftsklima Ostdeutschland. Das ifo Geschäftsklima Ostdeutschlands basiert auf ca. 1200 Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und Einzelhandels. Es zeigt seit Monaten einen Abwärtstrend und hatte sich im September stark abgekühlt.

Das Braunkehlchen ist der „Vogel des Jahres“ 2023. © Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

... der „Vogel des Jahres“ 2023: Fünf Kandidaten standen zur Wahl

Zum dritten Mal durften die Menschen in Deutschland über den „Vogel des Jahres“ abstimmen. Durchgesetzt hat sich das Braunkehlchen. Die Vogelart ist europaweit stark gefährdet. Zum dritten Mal durften die Menschen in Deutschland über den „Vogel des Jahres“ abstimmen. Durchgesetzt hat sich das Braunkehlchen. Die Vogelart ist europaweit stark gefährdet. Jetzt lesen

