﻿Wer ist eigentlich DNN-Gastro-Kritikerin Kaddi Cutz?

Seit mehr als zwei Jahren testet sich Kaddi Cutz für die DNN durch Dresdner Restaurants, Cafés und Bars. Wer ist sie? Und wie schaut es mit dem fachlichen Background aus?

Dresden. Kaddi Cutz Herz schlägt voll und ganz für das geschriebene und gesprochene Wort. Die gebürtige Hannoveranerin lebt seit vielen Jahren in Dresden und arbeitet als Journalistin, Moderatorin, Slam-Poetin, Autorin und Texterin. Seit 2011 schreibt sie Restaurantvorstellungen und -kritiken für verschiedene Magazine, im Juni 2021 erschien ihr erster Gastro-Test in der wöchentlichen Reihe „Kaddi kostet“ in den DNN, für die sie seither in Dresdens Restaurants, Bars und Cafés unterwegs ist.