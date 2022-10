﻿Wer bezahlt den sozialen Wohnungsbau in Dresden?

Steigende Kosten, Mangel an Personal und Material: Die Bauwirtschaft steckt in der Krise. Der soziale Wohnungsbau in Dresden ist zum Erliegen gekommen. Gibt es einen Ausweg?

791 Wohnungen in fünf Jahren: Blick auf den Neubau in der Schäferstraße.

Dresden. Steigende Baukosten, steigende Zinsen, Materialmangel, Fachkräftemangel: Die Krise macht Bauunternehmen und Projektentwicklern zu schaffen. Zahlreiche Neubauvorhaben in Dresden liegen auf Eis. Auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) musste die Reißleine ziehen: Neue Projekte kann das noch junge Unternehmen nicht in Angriff nehmen. Dabei handelt es sich um 470 Wohnungen in den Jahren 2023/2024. Für einige Neubauten hat die WiD sogar schon Förderbescheide vorliegen und muss die Mittel nun zurückgeben.

Das Geschäftsmodell ist zerstört

Wie kann Dresden den sozialen Wohnungsbau in der Krise am Laufen halten? Darüber debattierte am Freitagnachmittag der Stadtrat. Das Geschäftsmodell der WiD ist nachhaltig zerstört. Das Unternehmen hat bisher mit städtischen Grundstücken, Fördermitteln und Krediten Wohngebäude errichtet. Jetzt reichen die Geldquellen für die Finanzierung nicht mehr aus, es würden enorme Mehrkosten auflaufen.

Mehrkosten in Millionenhöhe

Mehrkosten in Millionenhöhe sind bereits aufgelaufen bei fertiggestellten Vorhaben sowie bei drei Wohngebäuden, die sich noch im Bau befinden. Rund zehn Millionen Euro braucht die WiD, hinzu kommen rund 3,5 Millionen Euro, um die Planungen für weitere Wohngebäude voranzutreiben – in der Hoffnung auf bessere Zeiten.

SPD sattelt 2,8 Millionen Euro drauf

Die SPD-Fraktion sattelte mit einem Ergänzungsantrag noch einmal weitere 2,8 Millionen Euro für Planungen auf die 13,5 Millionen Euro drauf, die eine Mehrheit des Stadtrats auch beschloss, so dass der WiD jetzt rund 16,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das, erklärte SPD-Stadtrat Vincent Drews, sei ein deutliches Bekenntnis zum kommunalen sozialen Wohnungsbau.

Sozialer Wohnungsbau braucht vierte Finanzierungssäule

„Bekennen wir uns zum sozialen Wohnungsbau oder wollen wir diesen klammheimlich beerdigen?“, fragte Michael Schmelich (Dissidenten). Die WiD brauche eine vierte Finanzierungssäule, wenn weiter kommunale Wohnungen gebaut werden sollen. „Wir betreiben gegenwärtig nur Stückwerk und müssen endlich die Debatte über eine neue Finanzierungsgrundlage für den kommunalen Wohnungsbau führen.“

791 Wohnungen zum Jahresende

Die WiD sei ein zentrales Projekt der Sozialpolitik in Dresden, erklärte Grünen-Stadtrat Thomas Löser. Er verwies auf 791 Wohnungen, über die die WiD zum Jahresende verfügen werde. „Das ist eine Erfolgsgeschichte.“ Löser kämpft als Landtagsabgeordneter für eine Erhöhung der Landesfördermittel für den sozialen Wohnungsbau.

Maßvolle Geschäftspolitik zeigt Wirkung

Tilo Wirtz (Die Linke) lobte das Geschäftsmodell der WiD, das der Stadt Wohnungsbestände zum Nulltarif gesichert habe. Die Strategie, mit Augenmaß zu investieren, zeige in der Krise Wirkung. „Wir haben keine Großprojekte, die jetzt notleidend sind“, so Wirtz.

Christoph Blödner (FDP) und Ingolf Flemming (CDU) plädierten dafür, die Mehrkosten für laufende und abgeschlossene Vorhaben auszuzahlen, aber keine Mittel für Planungen bereitzustellen. Es sei noch ungewiss, wann die Krise vorbei ist, so Blödner. Die AfD bezeichnete die WiD als Fass ohne Boden und Verschwendung öffentlicher Mittel.