Wer bekommt die Ehrenmünze? – Dresdner können Vorschläge einreichen.

Dresden. Bis zum Donnerstag, dem 31. August, bittet die Landeshaupstadt Dresden um Vorschläge zur Verleihung der Dresdner Ehrenmünze. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Stadt Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich in besonderer Weise engagieren. Nach dem Ehrenbürgerrecht und der Ehrenmedaille stellt die Ehrenmünze die dritthöchste Auszeichnung der Stadt dar.

„Die stillen Helden“

„Ehrenamtlich engagierte Personen sind der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält und stärkt. Sie sind die stillen Helden, die Tag für Tag ihre Zeit, Energie und Kompetenzen einbringen, um anderen zu helfen und unsere Gemeinschaft positiv zu gestalten“, heißt es vonseiten der Landeshauptstadt. Mit der Verleihung der Ehrenmünze sollen jedoch nicht nur engagierte Personen geehrt, sondern auch das Bewusstsein für ehrenamtliches Engagement gestärkt werden.

Vorschläge bis 31. August

Alle Dresdnerinnen und Dresdner können ihre Vorschläge mit Begründung schriftlich einreichen. Das vollständig ausgefüllte Formular dafür gibt es unter dresden.de/ehrenmuenze und muss bis Donnerstag, den 31. August, abgegeben werden, entweder per Mail an oberbuergermeister@dresden.de oder postalisch an Landeshauptstadt Dresden, Oberbürgermeister, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden.

