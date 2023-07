Weniger Müll – Abfallbilanz 2022 fällt für Dresden positiv aus

Dresden. Insgesamt 177 360 Tonnen Abfall sind 2022 in der Landeshauptstadt angefallen. Im Vorjahr waren es noch 191 658 Tonnen, also über 14 000 mehr. Auch die Restabfallmenge pro Einwohner erreichte mit 128,6 Kilogramm einen Tiefstand. 2021 verursachten die Menschen in Dresden noch je 135,8 Kilogramm.

Umweltbürgermeisterin dankt den Dresdnern

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen freut sich über diese gute Entwicklung: „Sinkende Restmüllmengen sind ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Diesen Trend wollen wir in Dresden weiter verstetigen. Grundlage hierfür ist unser gutes Netz an Beratungs- und Verwertungsangeboten, insbesondere in den öffentlichen Wertstoffhöfen. Für das Engagement vieler Einwohnerinnen und Einwohner zur Abfallvermeidung und Getrenntsammlung bedanke ich mich herzlich.“

Weniger Altpapier, Grünschnitt und Plastikmüll.

Auch beim bewussten Umgang mit Mülltrennung lässt sich eine positive Entwicklung messen. So landeten pro Einwohner je 29 Kilogramm Plastik in der Gelben Tonne, während es im Vorjahr noch zwei Kilo mehr waren. Etwas höher fällt die Differenz beim Altpapier aus. 45,8 Kilogramm verursachte jeder Bürger, rund drei Kilo weniger als noch 2021. Wegen des sonnigen und deutlich zu trockenen Sommers im letzten Jahr, fielen auch fünf Kilogramm weniger Grünschnitt und Weihnachtsbäume pro Anwohner an.

363 000 Euro für illegal entsorgten Müll

431 Tonnen Restabfall, Sperrmüll und Grünabfall mussten außerdem im vergangenen Jahr von öffentlichen Orten entfernt werden. Darunter 197 Kühlgeräte, 215 Bildschirme, 2 287 Elektro-Kleingeräte und 1 424 Fahrzeugreifen. Etwa 363 000 Euro kostete die Sammlung und Entsorgung illegaler Ablagerungen.

