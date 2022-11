﻿Trotz Energiekrise weniger Arbeitslose in Dresden im Oktober

In Dresden ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Noch bietet der Arbeitsmarkt viele freie Stellen, sagt Dresdens Agentur

Dresden. Der Arbeitsmarkt präsentiert sich auch in Dresden trotz der schwierigen wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage robust. Noch, muss man wohl sagen, denn obwohl die Zahl der Erwerbslosen im Oktober um 547 auf 17 449 gesunken und die Arbeitslosenquote mit 5,8 wieder unter die Sechs-Prozent-Grenze gefallen ist, bereiten Energiekrise und Kostenexplosion vielen Unternehmen Sorge. Verbände sprechen schon von einer zuweilen existenzbedrohenden Situation.

Viele freie Stellen in Dresden

Jan Pratzka, Chef der Dresdner Arbeitsagentur, nennt die Oktoberzahlen denn auch „weniger dynamisch im Vergleich zum Oktober 2021“. Ungebrochen hoch und im aktuellen Monat nochmals angestiegen, sei aber die Zahl freier Stellen, die Dresdner Unternehmen zur Besetzung gemeldet haben. Der aktuelle Bestand an gut 6000 Stellen ermögliche in nahezu jedem Berufsfeld die Chance, einen Job zu finden, so Pratzka. Die meisten freien Stellenmeldungen kamen aus der Zeitarbeit (236), den freiberuflich wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (192), der öffentlichen Verwaltung (137), dem Handel (122) sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen (87) und dem verarbeitenden Gewerbe (86).

Passende Fachkräfte schwer zu finden

Allerdings, erklärte Jan Pratzka, werde es immer schwieriger, „die passenden Fachkräfte zu finden“. Oft seien Qualifizierungen notwendig. Dafür habe seine Behörde, die im Oktober insgesamt 4902 Arbeitslose betreute, viel Expertise. In der Obhut des Jobcenters Dresden befanden sich demnach 12 547 Erwerbslose.

Von den 3667 Männern und Frauen, die sich im Oktober bei der Agentur gemeldet haben, hatten 1360 ihre Jobs verloren. 49 mehr als im September. Gleichzeitig aber haben der Behörde zufolge 4235 Menschen neue Arbeit gefunden und sich aus der Statistik abgemeldet, das waren 42 weniger als im September.