﻿Neue Wendung für Büros der Stadtverwaltung in Dresden: Lingnerallee im Fokus

In Dresden sucht die Verwaltung händeringend nach Platz für ihre Mitarbeiter. Nun gibt es eine neue Wendung: Das Rathaus will an der Lingnerallee langfristig festhalten und dafür auf einen anderen großen Standort verzichten.

Dresden. Neue Wendung für viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung: Dresden will am Bürostandort an der Lingnerallee langfristig festhalten und dafür auf ein anderes Mietobjekt in absehbarer Zeit verzichten. Zudem wäre die Unterbringung von Asylbewerbern möglich. Der Stadtrat soll darüber demnächst entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadtverwaltung sucht händeringend nach Büros für ihre Mitarbeiter. Bislang sind sie noch auf verschiedene Standorte verteilt. Das neue Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz wird erst in zwei Jahren fertig und im Rathaus am Külz-Ring sind weitere Sanierungsarbeiten notwendig.

Statt Auszug nun Vertragsverlängerung

Verschärfend kam hinzu, dass die Verwaltung bislang Ersatz für den Standort an der Lingnerallee finden musste. Der Vermieter hatte die Verträge gekündigt, die sichere Perspektive reichte nur noch bis Ende September. Das Objekt sollte abgerissen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt rang punktuell um die Verlängerung von Verträgen. Derzeit nutzt die Verwaltung dort etwa 7600 Quadratmeter für rund 250 Mitarbeiter unter anderem aus dem Personalamt, der Straßenverkehrsbehörde, des Bürgeramtes sowie des Sozial- und des Gesundheitsamtes.

Mehr Platz als bisher

Im Rahmen der Verhandlungen habe der Vermieter angeboten, das Objekt vollständig und langfristig an die Stadt zu vermieten. Dafür stehen jetzt mehr als 32000 Quadratmeter Nutzfläche vom Erdgeschoss bis zum 5. Obergeschoss und knapp 6000 Quadratmeter Nutzfläche im Keller in Rede. Die Miete soll bei 9,50 pro Quadratmeter beginnen, die Nebenkostenvorauszahlung wird auf 0,20 Euro pro Quadratmeter beziffert. Insgesamt würden sich die monatlichen Kosten auf zunächst 371 377,21 Euro belaufen.

Lesen Sie auch

Die Mietzeit soll zehn Jahre betragen. Die Stadt verhandelt noch über eine Verlängerungsoption für ein bis zwei Jahre. Zudem will die Stadt als Mieter praktisch in die Eigentümerrolle eintreten. Bei solchen sogenannten Triple-Net-Verträgen übernimmt der Mieter Verpflichtungen des Eigentümers etwa bei Steuern und Instandhaltungen und zahlt dafür eine geringere Miete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt übernimmt Eigentümerpflichten

Dies umfasse nach Angaben der Stadt in diesem Fall unter anderem Angelegenheiten wie Grundsteuer, Kosten der Wasserversorgung und der Entwässerung, Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung sowie die Kosten für Wartung und Instandhaltung sämtlicher haustechnischer Anlagen einschließlich der Wärmeversorgung.

Die Pläne umfassen eine weitere Wendung: So will sich die Stadt in absehbarer Zeit aus dem World Trade Center (WTC) zurückziehen. „Mit der prognostischen Fertigstellung des Stadtforums im Jahr 2025 und der Anmietung des Gesamtobjektes Lingnerallee 3 kann der Standort World Trade Center im Jahr 2026 vollständig aufgegeben werden“, heißt es in der Beschlussvorlage aus dem Bereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne).

WTC wäre teurer

Das WTC hatte zuletzt bei verschiedenen Standortdebatten noch als Alternative gegolten. Sollten jedoch die Mitarbeiter dort statt in der Lingnerallee untergebracht werden, müssten im WTC zusätzliche Flächen zu einer Miete zwischen 12,50 und 17,50 Euro pro Quadratmeter angemietet werden. Mit der Anmietung der Lingnerallee entfiele jedoch die sonst erforderliche Verlängerung der WTC-Verträge. Neben einer um 5000 Quadratmeter größeren Fläche spreche auch die zentralere Lage für die Lingnerallee.

Dort könnten außerdem beispielsweise die „aktuell einzustellenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sozialamtes im Zuge der Wohngeldreform“ und Asylbewerber untergebracht werden. Sie sollen im bisherigen Bereich der Cityherberge etwa 137 Zimmer erhalten. Die Plätze sollen für den Bedarfsfall bereitgehalten werden, auf eine maximal mögliche Belegung werde nicht abgestellt, hieß es. Dafür müsste ein Sicherheitskonzept erstellt und möglicherweise ein Sicherheitsdienst beauftragt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zehn Millionen Euro für den Ausbau nötig

Die Stadt könnte im bisherigen Bereich der Cityherberge die Einrichtungsgegenstände zum symbolischen Preis von einem Euro übernehmen. Bei einer Begehung sei der Wert auf 250000 Euro geschätzt worden, heißt es. Damit sei eine kurzfristige Nutzung für Asylbewerber möglich. Nach den Angaben der Stadt könnte Dresden ohne die Flächen in der City-Herberge seine gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufnahme von Asylbewerbern möglicherweise nicht erfüllen.

Bevor der Komplex an der Lingnerallee wie geplant genutzt werden kann, soll in den Jahren 2023 und 2024 ein Ausbau erfolgen. Dabei geht es um Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, das Datennetz sowie Brand- und Arbeitsschutz. Die Kosten dafür beziffert die Stadt auf zehn Millionen Euro. Trotz dieser Ausgaben sei die langfristige Anmietung der Lingnerallee „unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten tragfähig“. Freiwerdende Flächen ab 2028 könnten für Personalaufwuchs oder im Havariefall genutzt werden.