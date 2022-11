﻿Rekord-Stollen für einen guten Zweck vor der Dresdner Semperoper verkauft

Dresden. Der größte Stollen der Welt ist am Sonnabend auf dem Theaterplatz vor der Semperoper in Dresden präsentiert und verkauft worden. Laut Abnahme des Rekordversuches durch das Rekord-Institut Deutschland brachte es das traditionelle Adventsgebäck am Ende auf eine Länge von mehr als 1000 Metern.

Hergestellt wurde der rund fünf Tonnen schwere Striezel vor Hunderten von Zuschauern von der sächsischen Traditionsbäckerei Emil Reimann, wie der Thüringer Verein „Rekordteam“ als Veranstalter mitteilte.

Insgesamt 1022 Meter war der Stollen insgesamt lang. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

5000 Stück aus dem Riesenstollen

Die Herstellung von Riesenstollen und das Stollenfest haben eine lange Tradition in Dresden. Das Stollenfest wird seit 1994 alljährlich am Sonnabend vor dem zweiten Advent gefeiert, in diesem Jahr am 3. Dezember. Dort gibt es in diesem Jahr allerdings keinen Riesenstollen.

Nach Abnahme des Rekordversuches wurde der Rekordstollen in Stücke geschnitten und für einen guten Zweck verkauft. Mit den Einnahmen aus der Aktion wollten die Veranstalter den Angaben zufolge einen sechsjährigen Jungen unterstützen, der das seltene MED-13 L Syndrom hat. Das Team will das Geld für ein behindertengerechtes Auto spenden.

Ein Stück vom Rekordstollen kostete 13 Euro. Insgesamt sollten rund 5000 Stücke aus dem XXL-Striezel gewonnen werden.

Von epd