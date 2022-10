Bei Grabungsarbeiten auf dem Gelände des Ostravorwerks in Friedrichstadt haben Archäologen eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Sprengkörper kann nach DNN-Informationen erst am Donnerstag entschärft werden. Jetzt steht der Evakuierungsbereich fest.

In diesem Bereich wird evakuiert.

Weltkriegsbombe in Dresden-Friedrichstadt: Evakuierungsbereich steht fest

Dresden. Die Dresdner Polizei war am Mittwochvormittag im Bereich des Krankenhauses Friedrichstadt im Einsatz. Dort ist bei Bauarbeiten ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, wie ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage mitteilte. Nach aktuellen Informationen der Polizei handelt es sich um eine scharfe 250-Kilogramm-Bombe amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bei der Untersuchung des Sprengkörpers haben Experten festgestellt, dass der Kopfzünder erheblich deformiert ist, so die Polizei. Deshalb hätten sich die Spezialisten dazu entschieden, den Zünder mit einer Wasserschneidanlage zu entfernen. Das soll am Donnerstag geschehen, es seien auch Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Über den zeitlichen Ablauf und den Umfang würden die Beamten aktuell informieren.

Straßen kurzzeitig gesperrt

Der betroffene Bereich wurde von der Polizei bereits abgesperrt. Die Beamten sperrten am Mittag auch die Friedrichstraße und die Magdeburger Straße kurzzeitig. Das führte zu Staus in dem Bereich. Später wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe während der Untersuchungen des Sprengkörpers Verkehrseinschränkungen nicht für erforderlich gehalten, teilten die Beamten mit.

Fundort auf dem Gelände des Ostravorwerks

Bei dem Fundort handelt es sich um das Gelände des Ostravorwerks, auf dem der Projektentwickler Quarterbeck rund 330 Wohnungen errichten will. Gegenwärtig sind Archäologen auf dem Grundstück tätig und suchen nach Zeugnissen aus der Vergangenheit. Dabei stießen diese auf die Bombe.

Bombe wurde untersucht

Steffen Funk, Leiter der Dresdner Quarterbeck-Niederlassung, erklärte gegenüber DNN, die Polizei habe ihm mitgeteilt, dass die Bombe am Mittwoch nicht entschärft werden könne. Die Beamten würden die Entschärfung auf den Donnerstag verschieben, ab 6 Uhr könnten die ersten Evakuierungsmaßnahmen beginnen. „Eine großräumige Absperrung gegenüber von einem Krankenhaus ist natürlich ein großes Problem“, so Funk.

Im Zusammenhang mit der am Donnerstag geplanten Entschärfung hat die Polizei den Evakuierungsbereich festgelegt(siehe Karte). In den gelb gekennzeichneten Objekten wird besonderes Verhalten angewiesen. Das bedeutet: Gebäude dürfen nicht verlassen werden, der Aufenthalt ist nur in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen, gestattet, die Einwohner müssen die Nähe von Fenstern meiden.

Messe als Notunterkunft vorbereitet

Alle anderen Menschen, die in diesem Evakuierungsgebiet wohnen, werden aufgefordert, den Bereich bis 9 Uhr zu verlassen. Die Messe Dresden, Messering (Messehalle 1), wurde als Notunterkunft vorbereitet. Für Menschen, die sich in Corona-Quarantäne befinden oder entsprechende Symptome aufweisen, steht eine Notunterkunft einschließlich einer medizinischen Betreuungin der Turnhalle der 35. Oberschule, Badweg 2, bereit.

Busshuttle zur Notunterkunft

Die Notunterkünfte müssen nicht zwingend aufgesucht werden, sondern nur, wenn keine andere Unterkunftsmöglichkeit für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen. Für die Betroffenen steht ab 7 Uhr ein Busshuttle an den folgenden Anlaufpunken bereit: Friedrichstraße 41, Haupteingang Städtisches Klinikum Dresden und Waltherstraße in Höhe der Wachsbleichstraße.

Bis zur geplanten Entschärfung hält die Polizei den direkten Bereich des Fundortes weiterhin abgesperrt.

Aktuelle Informationen sind auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen der Sächsischen Polizei sowie Landeshauptstadt Dresden veröffentlicht. Zudem wird die Stadt Dresden ab 6 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0351) 488 76 66 einrichten.