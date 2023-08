Weltkatzentag: Hier finden sie die schönsten Bilder aus Dresden!

Dresden. Heute am 8. August wird auf der ganzen Welt auf die Bedürfnisse der beliebten Haustiere aufmerksam gemacht - und damit auch in Dresden. Dieser besondere Tag wird von Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzern ausgiebig gefeiert. Dies insbesondere mit süßen Fotos und Videos in den Sozialen Netzwerken.

Hier sehen sie die süßesten, schönsten und lustigsten Katzen aus Dresden!

