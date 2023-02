﻿Der Weltfriedenswanderer kommt zum 13. Februar nach Dresden

Dresden. Noch erholt er sich in Leipzig von den Strapazen der winterlichen Fußmärsche. Aber am Sonnabend, da kommt er nach Dresden, sagt der selbst ernannte Weltfriedenswanderer Stefan Horvarth. „Ich freue mich schon darauf, die Frauenkirche wiederzusehen“, schwärmt der 65-Jährige, dem es die vergangenen Tage gesundheitlich gar nicht gut ging. „Ich war etwas unterkühlt. Aber mit viel Obst und Ingwertee bekomme ich das in den Griff.“

Endlich wieder Kontakt zu den Menschen

Der Termin des Dresden-Besuchs ist natürlich nicht zufällig gewählt. Der gebürtige Wiener will zum 13. Februar zu Toleranz und Weltoffenheit aufrufen und sich in die Menschenkette einreihen. „Gehe den Weg nie zurück, gehe vorwärts, bis du deine Ziele erreichst für den Frieden“, habe der Dalai Lama einmal gesagt. „Das ist mein Motto“, erklärt Horvarth, der glücklich ist, dass die Corona-Beschränkungen vorbei sind und er wieder den Kontakt zu den Menschen suchen kann.

Seit 1989 für den Frieden unterwegs

Seit 1989 läuft der Österreicher für den Frieden, für Toleranz und Menschenrechte. Über 42 000 Kilometer zu Fuß seien zusammengekommen in all der Zeit, mehr als 50 Paar Schuhe habe er zerschlissen. Langsam, so der Weltfriedenswanderer, sei es Zeit, sich zur Ruhe zu setzen und ein Buch zu schreiben über all die Erlebnisse, die er in 34 Jahren auf seinem Weg hatte. „Aber die Zeit ist noch nicht gekommen“, kündigt er an, seine Wanderschaft fortzusetzen.

Übernachten in der Jugendherberge

Bis zum Dienstag will Horvarth in Dresden bleiben und den Austausch mit den Einwohnern suchen. „Ich liebe diese Stadt und will gerade jetzt ein Zeichen für den Frieden setzen.“ Übernachten wird der Weltfriedenswanderer in der Jugendherberge. Und dann weiter wandern für eine bessere Welt.