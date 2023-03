﻿Frauen in der Medizin: „Müssen oft entscheiden, was sie zuerst machen: Kinder oder Karriere“

In den Chefetagen deutscher Krankenhäuser sitzen vor allem Männer. Braucht es da eine Frauenquote? Wie schwierig ist der Spagat zwischen Klinik und Kinderbetreuung? Welche Vorurteile müssen sich Ärztinnen heute noch anhören? Zum Weltfrauentag am 8. März haben wir zwei Medizinerinnen vom St. Joseph Stift in Dresden gefragt.

Das haben wir zum internationalen Frauentag am 8. März zwei Ärztinnen vom St. Joseph Stift in Dresden gefragt: Barbara Schubert, 60 Jahre alt, Chefärztin der Klinik für innere Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin, sowie Katja Tränkner, 44 Jahre alt, Oberärztin des Brustkrebszentrums der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Frau Schubert, Sie sind die einzige Chefärztin am St. Jospeh Stift. Ihre fünf Chefarztkollegen sind männlich. Was hat Sie motiviert auf Ihrem Weg?

Barbara Schubert: Als Kind fand ich den Hausarzt meiner Mutter und das, was er machte, großartig. Das wollte ich auch. Zuerst wollte ich Handchirurgin werden, ein typisches Frauenfach, dachte ich damals. Aber die männlichen Kollegen haben mir gleich klar gemacht: Mädel, du musst durch die ganze Chirurgie durch, bis du bei der Hand angekommen bist. Überleg dir das noch einmal. Vor 30 Jahren gab es noch keine Frauen in der Chirurgie. In die Leitungsposition bin ich gegangen, weil ich gerne in einem großen Team arbeite und gut anleiten kann.

„Als Frau muss man in der Chirurgie immer ein bisschen besser sein“

Warum ist Handchirurgie ein typisches Frauenfach?

Katja Tränkner: Es ist Feinarbeit und die Operationen dauern nicht so lange wie in anderen Bereichen der Chirurgie. Zehn Stunden am OP-Tisch stehen? Das können wir Frauen ja nicht – meint so mancher. (lacht)

Schubert: Ich glaube, als Frau muss man in der Chirurgie immer ein bisschen besser sein als die Männer. Sonst hat man keine Chance, bekommt keine Anerkennung, keine Operationen.

Warum keine Operationen?

Tränkner: Weil Frauen ausfallen, wenn ihre Kinder krank sind. Dann muss der OP-Plan geändert werden und das will natürlich niemand. Diese Erwartungshaltung, dass man als Frau häufiger fehlt, bekommt man schon zu spüren.

„Patienten erwarten immer noch, dass der Arzt ein Mann ist“

Klingt so, als seien Sie im Krankenhausbetrieb mit einigen Vorurteilen konfrontiert.

Schubert: Der Klassiker ist: Ich untersuche und behandle einen Patienten und dann fragt er, ob jetzt der Arzt komme. Die Patienten erwarten immer noch, dass der Arzt ein Mann und der Pfleger eine Frau ist.

Tränkner: Das war der Grund, warum ich einen Doktortitel gemacht habe. Dieses Kürzel auf dem Namensschild kann jeder lesen. Sonst ist man sofort die Krankenschwester. Trotzdem habe ich in manchen Gesprächen mit Kollegen noch das Gefühl, dass mit mir anders gesprochen, mir weniger zugetraut wird als anderen.

Weltweit machen Frauen am 8. März auf ihren Kampf für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aufmerksam. Haben Sie sich aufgrund ihres Geschlechts im Ärztebetrieb je benachteiligt gefühlt?

Schubert: Die Wahl meines Fachbereichs – am Ende wurde es die Innere – war der einzige Moment, in dem ich mich von Männern behindert gefühlt habe. Sonst hatte ich nie das Gefühl, dass ein Mann mir vorgezogen oder ich benachteiligt wurde. Man hat mir immer gespiegelt, dass ich fähig bin und Menschen gut anleiten kann, weshalb ich auch den Chefarztposten übernommen habe.

Sie reden von sich selbst als Chefarzt und nicht als Chefärztin.

Schubert: Meiner Meinung nach kommt es auf die innere Haltung an und wenn die nicht stimmt, ist auch ein -in am Ende des Wortes nichts wert. Anstatt auf sprachliche Feinheiten zu schauen, sollten wir dafür sorgen, dass reale Benachteiligung nicht passiert.

Beispielsweise durch eine Frauenquote? Zwar sind die Geschlechter unter den praktizierenden Ärzten in Deutschland fast gleich verteilt. In der Führungsriege von Kliniken sitzen laut Deutschem Ärztinnenbund aber fast 90 Prozent Männer. Die Initiative „Pro Quote Medizin“ fordert seit einigen Jahren einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent auf allen Hierarchiestufen.

Tränkner: Ich bin gegen eine Quote, da ich glaube, dass sie uns mehr schaden als nutzen würde. Damit kämen Frauen in Positionen, die für diese vielleicht gar nicht gemacht sind, nur weil es heißt, der Posten muss jetzt weiblich besetzt werden. Ich bin gerne Oberärztin, aber würde nie Chefärztin werden wollen, weil ich das Pensum, das damit einhergeht, nicht leisten möchte. Ich glaube, so geht es vielen Frauen mit Kindern. Mütter geben die Verantwortung für die Kinder noch nicht so leicht ab wie Väter.

Damit entsteht Frauen, weil sie Kinder kriegen, doch ein Nachteil.

Schubert: Wenn man beides möchte, Familie und Karriere, wird es schwierig. In einem kleinen Haus wie dem St. Joseph Stift haben wir mehr Möglichkeiten als an einem Uniklinikum, an dem man Forschung, Lehre und Patientenversorgung unter einen Hut bringen muss. Und dann auch noch Kinder kriegen. Mich hätte das zerrissen. Frauen müssen sich oft entscheiden, was sie zuerst machen: Karriere oder Kinder.

Sie haben vier Kinder bekommen, zwei während des Studiums, zwei in der Facharztausbildung.

Schubert: Zu meiner Zeit hat man nicht darüber nachgedacht, ob ein Baby jetzt passt oder nicht. Es war einfach dran in den Zwanzigern. Zu DDR-Zeiten wurde man aber auch unterstützt. Man konnte das Kinderkriegen gut ins Studium integrieren, weil die Ablaufpläne an den Unis flexibel waren. Außerdem hat man schnell einen Kitaplatz gefunden, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. Bei uns kommt es immer wieder vor, dass Kolleginnen später aus der Elternzeit zurückkommen, weil sie für ihr Kind noch keinen Kitaplatz haben.

Tränkner: Bei uns im Westen – ich komme aus München – sah das anders aus. Meine Mutter hat für mich und meinen Bruder ihren Job aufgegeben und erst wieder gearbeitet, als ich acht war. Ich war nie in der Krippe und nur bis Mittag im Kindergarten. Als ich nach der Geburt meines ersten Kindes meinem Vater erzählt habe, dass ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehe, konnte er es erst nicht glauben. Bei meinen Freunden aus München machen die Kitas zum Teil drei Stunden Mittagspause. Auch wenn man hier teilweise auf einen Kitaplatz warten muss, bekommen Frauen in den neuen Bundesländern mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Die brauchen wir – das Thema bleibt ja letztendlich doch an uns kleben.

„In der Chefetage unseren Blickwinkel erweitern“

Es sei denn, man hat einen Partner, der anpackt.

Schubert: Da hatte ich Glück mit meinem Mann. Er hat sich schnell bereit erklärt, den Haushalt zu übernehmen und sich um die Kinder zu kümmern. Wir haben immer gesagt, er erledigt die unbezahlbaren Dinge des Lebens, die gleichzeitig die wichtigsten sind. Heute nennt man das Care-Arbeit.

Tränkner: Das sehen, glaube ich, noch nicht alle Männer so. Das Thema Care-Arbeit kommt langsam bei ihnen an. Aber wer bleibt zuhause, wenn das Kind krank ist? Wer nimmt den Großteil der Elternzeit? Am Ende sind es fast immer die Frauen. Bei uns hat die Arbeitsteilung nicht geklappt. Der Vater meiner Kinder – auch Arzt – hat 100 Prozent gearbeitet und ich habe mich 100 Prozent gekümmert. Andererseits: Als er seiner Chefin sagte, er wolle zwei Monate Elternzeit nehmen, war die völlig irritiert.

Schubert: Da müssen auch wir in der Chefetage unseren Blickwinkel erweitern. Bei den Frauen im Team rechnen wir damit, dass sie irgendwann Kinder kriegen und ausfallen. Bei den Männern nicht.

Beim Thema Frauen in der Medizin gibt es neben den Ärztinnen auch die Patientinnen. Die Gendermedizin setzt sich seit den 1990ern dafür ein, dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern mitgedacht werden. Beispielsweise bei der Erforschung von Medikamenten, die bei Frauen anders wirken können als bei Männern.

Schubert: In meinem Studium spielte Gendermedizin keine Rolle. Erst seit etwa zehn Jahren nehme ich dafür eine größere Sensibilität wahr. In der Umsetzung bleibt es, denke ich, eine Nische. Es bräuchte aber sicher einen besseren Blick für Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Patienten. Mir in der inneren Medizin fällt auf, dass Männer und Frauen grundsätzlich verschieden mit einer Krebserkrankung umgehen. Frauen überlegen sehr schnell, wie sie sich mit der Diagnose arrangieren können. Männer denken eher: Hoffentlich kriegt niemand etwas davon mit, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wenn ich ein Paar frage, wie die Pflege des Mannes weitergehen soll, schaut der in der Regel seine Frau an. Männer geben beim Thema Gesundheit häufig die Verantwortung an die Partnerin ab.

„Es gibt Bereiche in der Medizin, für die Frauen bessere Eigenschaften mitbringen“

Tränkner: Als Gynäkologin erlebe ich Männer vor allem als Partner und ich sehe zunehmend, dass sie aktiv unterstützen wollen. Je jünger, desto mehr. Wenn ich die Diagnose Brustkrebs überbringe, sind es meist die Männer, die als erstes weinen, nicht die Partnerinnen.

Eine provokante Frage zum Schluss: Sind Frauen die besseren Ärzte?

Schubert: Ich glaube, es gibt Bereiche in der Medizin, für die Frauen bessere Eigenschaften mitbringen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Krebsdiagnose zu übermitteln, die weiteren Schritte zu klären, wenn ein Patient zuhause nicht mehr gepflegt werden kann. Frauen haben für solche Momente mehr Empathie. Männer lassen sich dafür weniger leicht von etwas abbringen. Und in der Medizin gibt es Situationen, da braucht es das. Da kann man nicht noch nach links oder rechts schauen, sondern muss handeln. Solche Unterschiede dürfen nicht dazu führen, dass wir benachteiligt werden, sondern wir sollten sie zu unserem Vorteil nutzen.

Tränkner: Dem kann ich mich nur anschließen.