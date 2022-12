﻿Dresden muss mit sinkenden Geburtenzahlen rechnen

Dresden. Die Landeshauptstadt muss mit weiter sinkenden Geburtenzahlen rechnen. Das zeigt die jüngste Bevölkerungsprognose, deren Auswirkungen unter anderem auf das Schulnetz in Dresden jetzt in der Stadtpolitik diskutiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Angaben von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) könnten die Geburtenzahlen in den nächsten Jahren gegenüber 2018 etwa um 1000 Kinder zurückgehen. Das sind noch weniger als bei der vorangegangenen Prognose, als mit etwa 600 Kindern weniger gerechnet worden ist.

Weniger als 5000 Neugeborene

Nach den neuesten Annahmen könnte die Zahl der Neugeboren in den nächsten Jahren auf weniger als 5000 Kinder sinken und erst in zehn Jahren wieder nachhaltig darüber hinausgehen. Warum das so ist, können die Experten kaum sagen. Ursachen werden in den allgemeinen Krisen dieser Zeit vermutet. 2018 waren in Dresden noch 6250 Kinder zur Welt gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eins stellt Donhauser klar: Trotz zurückgehender Kinderzahlen in den nächsten Jahren wird „keine Schule geschlossen“. Auch in der Entscheidung, die früher einmal diskutierte Grundschule auf der Cockerwiese nicht zu bauen, sieht sich der Bürgermeister durch die neuen Zahlen bestätigt. Dann wird die Situation aber schon offener.

Unkalkulierbare Faktoren

Mehrere Faktoren sind nur schwer zu kalkulieren. In den vergangenen Monaten ist seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine eine große Zahl an ukrainischen Kindern in Dresden angekommen. Zum Schuljahresbeginn gab es mehr als 2000 Anmeldungen für den Schulbesuch in der Stadt. Nach internen Prognosen rechnet die Verwaltung damit, dass etwa die Hälfte der Flüchtlingsfamilien für längere Zeit in Dresden bleiben werden.

Großen Einfluss auf die Klassenbildung hat immer wieder die Aufnahme von Inklusionskindern. Kommen Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in die Schulklassen, kann die Höchstzahl der Schüler pro Klasse reduziert werden. Dann gibt es in einer Klasse zwar weniger Kinder, aber die Gesamtzahl der Jungen und Mädchen der jeweiligen Altersstufe muss natürlich an Schulen irgendwo untergebracht werden.

Lesen Sie auch

Migrationsentwicklung offen

Außerdem bleibt auch in der nächsten Zeit offen, wie sich unabhängig vom Ukraine-Krieg die Migrationszahlen entwickeln. Die Stadt hofft dabei zumindest darauf, dass die Verteilung der Schüler mit Migrationshintergrund auf die Schulen der Stadt gleichmäßiger erfolgen kann. Ein Anteil von möglichst nicht mehr als 30 Prozent gilt dabei als Zielmarke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Freistaat habe zugesagt, die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, wie die Schulaufnahme gesteuert werden könnte, um die Konzentration auf bestimmte Schulen zu vermeiden. Bislang ist eine Steuerung kaum möglich, weil Kinder grundsätzlich an der Schule aufgenommen werden, an der sie angemeldet werden. Gegebenenfalls fallen Losentscheidungen, ein Migrationshintergrund spielt dabei keine Rolle.

Neuer Schulnetzplan wird „ziemlich dick“

Die neuesten Prognosen und Entwicklungen zu den Schülerzahlen haben Einfluss auf den neuen Schulnetzplan, an dem jetzt die Arbeit begonnen hat. „Der wird diesmal ziemlich dick“, meint Bildungsbürgermeister Donhauser. Für jede Schule muss in der Neuausgabe ein Raumplan vorgelegt werden. Dabei muss auch aufgrund des in der letzten Zeit sachsenweit entstandenen Assistenzsystems mit zusätzlichem Platzbedarf gerechnet werden. Dazu gehören Schulassistenten oder Kulturdolmetscher und ähnliches.

Möglicherweise müssten dann Schulen, die bislang dreizügig geführt werden können, auf rechnerisch zweieinhalb Klassen pro Jahrgang reduziert werden. Auch dann muss trotzdem die Gesamtzahl der Dresdner Schüler an den Einrichtungen der Stadt untergebracht sein. Ob dafür Neubauten notwendig sind, lässt Donhauser offen. „Da müssen wir uns tief in die Augen schauen“, erklärt er. Jeder Neubau würde mit erheblichen Kosten zu Buche schlagen und vermutlich Sanierungen oder Ersatzneubauten an anderer Stelle zurückstellen, weil das Geld nicht für alles reicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neues Verfahren für Schulen und Eltern

Für die Erarbeitung des neuen Schulnetzplans strebt die Stadt ein spezielles Verfahren an. Neu daran ist: In sogenannten Regionalkonferenzen sollen Schulen und Eltern über die Schulleiter und Elternvertretungen in die Entstehung mit einbezogen werden. „Eltern und Schulen sollen nicht erst mit den fertigen Ergebnissen vertraut gemacht werden“, sagt der Bildungsbürgermeister.

Der Schulnetzplan wird neben den Regionalkonferenzen, deren genaue Struktur noch offen ist, auch in den Stadtratsausschüssen und -beiräten, den Stadtbezirksbeiräten, den Ortschaften und im Kreiselternrat diskutiert werden. Im Sommer soll er vom Stadtrat beschlossen werden.