﻿Welche Weihnachtsmärkte in Dresden haben nach Weihnachten noch geöffnet?

Die Weihnachtsfeiertage sind fast vorbei, der weihnachtlichen Stimmung muss das aber keinen Abbruch tun. Wer nach dem 25. Dezember noch Lust auf Glühwein, Kräppelchen und Co. hat, wird in Dresden fündig.

Dresden. Die Weihnachtsfeiertage neigen sich dem Ende zu, es beginnt die Zeit zwischen den Jahren. Trotzdem noch Lust auf Glühwein, Kräppelchen und Co? Auch jetzt können sich die Dresdner noch auf einigen Weihnachtsmärkten tummeln. Wir zeigen, welche Märkte noch geöffnet haben:

Advent auf dem Neumarkt

Der historische Weihnachtsmarkt rund um die Frauenkirche läuft dieses Jahr zum ersten Mal auch nach den Feiertagen weiter und heißt ab Dienstag „Ambiente auf dem Neumarkt“. Die Macher legen wie auch beim Weihnachtsmarkt Wert auf Tradition und bieten nach eigenen Angaben „ausschließlich traditionelle, hochwertige, bodenständige sowie handgefertigte Erzeugnisse mit hoher Qualität und Originalität“.

Blick auf den historischen Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Auch am Silvestertag ist bis in die Nacht geöffnet. Auf dem gesamten Areal herrscht Feuerwerksverbot.

Öffnungszeiten: 27.12. bis 30.12. von 11 bis 22 Uhr; 31.12. von 11 bis 0.30 Uhr

Infos zum Programm: https://www.adventaufdemneumarkt.de/

Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden

Im Dresdner Stallhof öffnet am Dienstag der Mittelalter-Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr wieder seine Tore, firmiert dann aber unter dem Namen „Rauhnächte im Stallhof“. Als Rauhnächte werden die Tage zwischen den Jahren und die ersten Tage des kommenden Jahres bezeichnet.

Der Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden öffnet auch zwischen den Jahren. © Quelle: Juergen Maennel

Die Organisatoren fahren für die Öffnung nach Weihnachten das weihnachtliche Ambiente im Stallhof etwas zurück, ergänzen dafür aber mittelalterliche Musiker, Gaukler, Magier und Wahrsagerei.

Öffnungszeiten: 27. bis 30 Dezember von 11 bis 21.30 Uhr; 2. bis 6 Januar von 11 bis 20 Uhr

Eintritt: bis 30. Dezember ab 14.30 Uhr je 5 Euro/3 Euro

Infos zum Programm: https://www.mittelalter-weihnacht.de

Augustusmarkt am Goldenen Reiter

Auch der Augustusmarkt am Goldenen Reiter geht in diesem Jahr erstmals in die Verlängerung. Die Organisatoren kündigen ein leicht verändertes Händlerangebot und drei neue Attraktionen an. Höhepunkt sei ein überdimensionierter und illuminierter Dresden-Schriftzug, der sich als Fotomotiv eigne.

Blick auf den Augustusmarkt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Am 31. Dezember soll der Markt auf der Hauptstraße zum Silvesterhighlight werden. Händler und vor allem Gastronomen öffnen bis in die Nacht, bieten Silvestertypisches und Musik. Auf dem Markt und im Umfeld gilt striktes Böllerverbot.

Öffnungszeiten: 27.12. bis 2.1. (außer 1.1.); Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr; Freitag 11 bis 22 Uhr; Silvester 10 bis 2 Uhr nachts

Infos zum Programm: https://augustusmarkt.de/

Geöffnete Weihnachtsmärkte in der Region

Canalettomarkt Pirna: Der Canalettomarkt in Pirna hat sei 22. November geöffnet und bleibt es auch bis zum 31. Dezember. Dann steigt ab 19 Uhr die große Silvesterparty. Die Tage dazwischen füllen zum Beispiel das Wilsdruffer Bläserquartett oder Saxophone Classics. Auch am 1. Januar wollen einzelne Händler ihre Buden öffnen.

Infos: https://canalettomarkt.de/

Weihnachtsmarkt Meißen: Dort, wo bis zum 24. Dezember die Meißner Weihnacht stattfand, öffnen an Silvester noch einmal Händler ihre Buden. Gestöbert, gekostet und verkauft wird von 11 bis 14 Uhr unter dem Motto „Wintermarkt“.

Infos: https://www.meissner-weihnacht.de/