﻿In Dresden finden Stasi-Akten ein Interesse der besonderen Art

Nach dem Coronaknick hat sich das Interesse an den Stasi-Akten im Stasi-Unterlagenarchiv des Bundesarchivs in Dresden stabilisiert. Während Forscher viel Interesse an der Akte von Wladimir Putin zeigen, gibt es einen besonderen Trend bei Bürgeranträgen.

Dresden. Die Corona-Zeit hat auch in den Zahlen des Stasi-Unterlagenarchivs in Dresden ihre Spuren hinterlassen: Die Anträge auf Akteneinsicht sind gegenüber 2019 deutlich zurückgegangen. „Inzwischen haben sich die Zahlen wieder stabilisiert“, erklärte der kommissarische Leiter des Stasi-Unterlagenarchivs in Dresden, Ulli Dienel, gegenüber DNN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Dresdner Archiv für die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR, das heute zum Bundesarchiv in Koblenz gehört, hatte 2019 noch 5543 Anträge von Bürgern auf Auskunft, Einsicht und Herausgabe von Stasi-Akten. 2020 waren es 3391 und im Jahr darauf 2495 Anträge. Im vergangenen Jahr blieb die Zahl relativ konstant mit 2436 Anträgen. 2019 war allerdings das Jahr mit den meisten Anträgen seit 2015. In den anderen Jahren bewegten sich die Zahlen zwischen 5396 und 4098 Anträgen.

Rückgang in allen Außenstellen

Massive Rückgänge gab es in allen Außenstellen in den neuen Bundesländern, die früher zur inzwischen aufgelösten Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) gehörten. In Sachsen gibt es davon drei in den früheren Bezirksstädten. In Chemnitz gingen 2019 insgesamt 3698 Anträge ein und im vergangenen Jahr 1361, in Leipzig waren es vor vier Jahren 4687 Anträge und im Jahr 2022 noch 2305.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Krakelei eines Kindes: Die Zeichnung dokumentiert den Bericht eines Stasi-Spitzels zu einem „Toten Briefkasten“ (TBK), mit dem zwei unbescholtene Jugendliche ins Visier der Stasi gerieten. © Quelle: Stasi-Unterlagenarchiv Dresden

Dienel geht davon aus, dass das Interesse an den Stasi-Akten weiterhin bestehen bleibt. Inzwischen sei es auch möglich, einen Antrag auf Akteneinsicht online zu stellen. Dafür müssten Interessenten jedoch über einen Personalausweis mit Online-Funktion und ein entsprechendes Lesegerät verfügen.

Zwei besondere Nachfrage-Trends

Derzeit gebe es zudem zwei besondere Entwicklungen. „Wir haben verstärkt Anträge auf Akteneinsicht zu verstorbenen Personen“, erklärte Dienel. Das bestätigt auch Pressesprecher Elmar Kramer vom Bundesarchiv. „Etwa 15 bis 20 Prozent der neuen Bürgeranträge werden nach Paragraph 15 des Stasiunterlagengesetzes gestellt, zu vermissten oder verstorbenen Angehörigen, dieser Anteil wächst.“

Der Paragraph 15 des Stasiunterlagengesetzes regelt die Rechte von nahen Angehörigen auf Akteneinsicht zu vermissten oder verstorbenen Personen. Als nahe Angehörige werden Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und Geschwister betrachtet. Sie müssen bei einem Antrag ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ angeben, also einen Vorgang beschreiben, über den sie in den Akten Aufklärung erwarten.

Anträge von Verwandten bis zum dritten Grad möglich

Geht es um die Rehabilitierung von Personen, den Schutz von Persönlichkeitsrechten im Zusammenhang mit Vorwürfen einer Stasi-Mitarbeit beispielsweise oder die Aufklärung des Schicksals Verstorbener oder Vermisster können auch Verwandte bis zum dritten Grad einen Antrag stellen, wenn es keine näheren Verwandten mehr gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hintergründe für das noch immer bestehende Interesse an den Akten sind vielschichtig. Bis heute herrscht bei verschiedenen Menschen Unklarheit über bestimmte Umstände ihre Kindheit. Jüngst gehörte es zum Hintergrund eines Kriminalfalls im „Tatort“ aus Dresden, dass ein Arzt zu DDR-Zeiten bei einer Mutter im Krankenhaus das zweite Kind einer Zwillingsgeburt für tot erklärt hatte. Das Kind wurde dann aber Adoptiveltern übergeben. Tauchen solche Berichte in den Medien auf, erwacht das Interesse, Vermutungen über solche Vorgänge in der eigenen Vergangenheit zu klären. Das Gleiche gilt auch für ungeklärte Todesfälle bei Soldaten an der Grenze oder in der Nationalen Volksarmee (NVA).

Fragen nach Vorgängen in der Familie

In anderen Fällen fragen sich Hinterbliebene, warum Eltern als Selbstständige enteignet wurden und wie es dann für sie weiterging. Häufig fingierte der Staat, dem private Unternehmen immer ein Dorn im Auge waren, in solchen Fällen auch noch den Vorwurf hoher Steuerschulden, die dann mit dem Verkauf von Vermögenswerten ausgeglichen werden sollten. So eignete sich der Staat unter anderem Antiquitäten an, die dann im Ausland verschwanden, um Devisen einzunehmen.

Kinder wollen auch wissen, ob und warum ihre Eltern für die Stasi andere Menschen bespitzelt haben, warum sie nicht studieren durften oder warum sie in einem Kinderheim gelandet sind. „Es wurde in den betroffenen Familien meist nicht viel über solche Dinge gesprochen“, sagt die Erfahrung von Ulli Dienel.

Wachsendes Interesse auch bei Älteren

Zudem gibt es derzeit ein wachsendes Interesse von älteren Menschen von über 70 oder 80 Jahren, die sich mehr als 30 Jahre nach der Wende doch noch entscheiden, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. „Manche wollen Fragen aus ihrem eigenen Leben doch noch aufklären oder sie wollen wissen, was ihre Nachkommen gegebenenfalls über sie in den Akten erfahren würden“, schildert Dienel die Motivlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund des gewachsenen Interesses von Hinterblieben hat das Dresdner Archiv sein entsprechendes Informationsangebot verstärkt. Im Januar gab es bereits einen Besuchertag mit Archivführung, der sich speziell auf „Anträge zu verstorbenen Angehörigen“ konzentrierte. Das Interesse war beträchtlich. Aus dem Kreis von knapp 50 Besuchern gab es 30 Anträge auf Akteneinsicht. Am 23. Februar und am 25. Mai gibt es weitere Angebote dieser Art im Archiv an der Riesaer Straße 7.

Dienel: Mit Inhalt umgehen können

Auf der einen Seite ließe sich heute vieles nicht mehr aufklären, so Dienel, wenn es die Akten nicht geben würde, auf der anderen Seite können aber auch nach einer Akteneinsicht Fragen offen bleiben. Zudem „muss man auch mit dem Inhalt der Akten umgehen können“, erklärt der Archivchef, „es können unangenehme Sachen drinstehen“.

Akteneinsicht gebe es nicht, um nach unehelichen Kindern oder Vermögen von Verwandten zu suchen. Dienel: „Es geht nicht darum Lebenslügen aufzuklären, sondern die Rolle von Personen im DDR-System zu untersuchen.“ Für einen Auskunftsantrag muss ein Sterbenachweis und ein Verwandtschaftsnachweis vorgelegt werden.

DDR-Bürger konnten schnell ins Visier der Stasi geraten

Ins Visier der Stasi konnte in der DDR jeder Bürger schnell geraten. In einem Fall hatte ein Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit, dem MfS in Rostock von den Beobachtungen eines Kraftfahrers eines Stralsunder Betriebs in der Region Dresden berichtet. Dieser hatte irgendwo an der Elbe gesehen, wie an einem Parkplatz „eine männliche Person“ an einer Mauer einen Stein herauslöste, etwas in den dahinter liegenden Hohlraum legte und die Mauer wieder verschloß“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurze Zeit später kam eine zweite Person und holte aus dem Versteck etwas heraus. Die Stasi von Rostock bis Dresden war mit dem Vorgang befasst. Schließlich stellte sich heraus, das zwei Jugendliche auf diese Weise und miteinander in Geheimschrift korrespondierten. „Die Jugendlichen wurden über ihre Handlungsweise belehrt und ihnen dabei aufgezeigt, was aus ihrer unüberlegten Handlung alles entstehen kann.“ Schließlich wurde auch noch mit den Eltern gesprochen.

Informationen zu sowjetischen Militärtribunalen in Dresden

Nicht immer ging es so glimpflich ab – das wird das Stasi-Unterlagenarchiv in weiteren Veranstaltungen im ersten Halbjahr vermitteln. Am 27. April gibt es einen Vortrag von Gert Pampel von der Stiftung Gedenkstätten zu „Sowjetischen Militärtribunalen in Dresden“. Da ging es für tausende Menschen kurz nach dem Krieg um lange Haftstrafen. Diese Sonderverfahren dienten der Ahndung von NS-Verbrechen, seien aber zugleich auch ein politisches Instrument gewesen um beispielsweise Gegner der Umsetzung der sowjetischen Agrar- und Wirtschaftspolitik auszuschalten. Die Urteile hätten jeder rechtsstaatlichen Grundlage entbehrt. Viele Betroffene landeten für Jahre in sowjetischen Arbeitslagern, einige wurden zum Tode verurteilt und erschossen.

Schon am 5. März wird der Historiker Heiko Neumann bei einem Rundgang unter dem Titel „Topographie der Sicherheit“ über das ehemalige Areal der Staatssicherheit am Elbufer an der Bautzner Straße informieren. Dort war die Stasi-Bezirkszentrale und die Untersuchungshaftanstalt des MfS untergebracht.

Interesse an Akten von Wladimir Putin

Zum Rundgang gehört auch ein Besuch an der Angelikastraße 4, wo in einer Villa der russische Geheimdienst KGB zu DDR-Zeiten seine Residenz hatte. Dort waren Ende 1989 Bürgerrechtler nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale auf einen Mann gestoßen, der mit einer Pistole herumgefuchtelt habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dabei soll es sich um Wladimir Putin gehandelt haben (DNN berichteten mehrfach), der damals ein kleines Licht in der großen Geheimdienstorganisation war und es heute zum russischen Präsidenten gebracht hat. Vor einem Jahr startete er einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Auch zu Putin gibt es von Forschern und Medien immer wieder Auskunftsanträge zu den Inhalten der Stasi-Akten. Das Material ist weitgehend spärlich. Fotos zeigen vor allem einen stets lauernd wirkenden relativ jungen Mann zwischen vielen alten DDR- und Sowjet-Funktionären bei Feiern und anderen Anlässen.