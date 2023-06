﻿„Der Markt ist tot“: Welche Folgen hat die Krise des Wohnungsbaus für Dresden?

Dresden. Jochen Lagerein ist Geschäftsführer des Projektentwicklers Columbus Dresden und Sprecher des Arbeitskreises Stadtgestalter, ein Zusammenschluss von 13 regional tätigen Bauträgerfirmen für den Wohnungsneubau und die Sanierung in Dresden. Im Interview spricht Lagerein über die Krise des Wohnungsbaus und mögliche Auswege.

Drehen sich die Kräne in Dresden noch?

Jochen Lagerein: Aus Gesprächen mit Kollegen und aus eigenen Feststellungen muss ich sagen: Im Moment ist es nicht möglich, in einem preiswerten oder mittleren Segment Wohnraum herzustellen. Das Problem ist, dass es für die Menschen preiswerter ist, Wohnungen zu mieten als ins Eigentum zu gehen. Unter den Projektentwicklern herrscht ei­ne große Abwartehaltung. Niemand beginnt etwas, alle warten ab, wie sich die Baupreise entwickeln. Sagen wir es doch klar und deutlich: Der Markt ist tot.

Jochen Lagerein ist Sprecher der Stadtgestalter, einen Zusammenschluss von regionalen Bauunternehmen aus Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Aber es gibt doch noch Unternehmen, die Bauanträge stellen.

Das ist der Blick nach vorne. Man holt sich eine Baugenehmigung und schaut. Im Mietwohnungsbau geht derzeit gar nichts mehr. Alle bräuchten eine Kaltmiete von 19 Euro pro Quadratmeter im Monat, um kostendeckend zu arbeiten.

Aber in Dresden lassen sich momentan nur zehn bis 11,50 Euro im Neubau erzielen. Der soziale Wohnungsbau hilft uns auch nicht weiter. Es funktioniert nicht mehr. Nur Menschen, die ins Eigentum gehen, haben ei­nen Wunsch, für den sie bereit sind, mehr zu zahlen.

Was macht diese Situation mit der Bauwirtschaft?

Unternehmen, mit denen wir seit 20 Jahren zusammenarbeiten, wollen sich mit uns treffen, weil sie Aufträge brauchen. Noch werden begonnene Vorhaben abgearbeitet. Aber die Krise kommt in der Bauwirtschaft an.

Und was geschieht mit dem Wohnungsmarkt?

Diejenigen, die eine Wohnung haben, zahlen eine vergleichsweise günstige Miete. Aber diejenigen, die in den Wohnungsmarkt hineindrängen, haben ein Problem. Wir können sie nicht versorgen. Es gibt ja kein Überangebot wie um die Jahrtausendwende. Wir haben echten Bedarf.

Bekommen wir eine Wohnungsnot?

Nein, noch nicht. Wir leben in einer Komfortzone. Die Bereitschaft, mehr Geld für Miete auszugeben, ist in der Gesellschaft nicht mehr verankert. Das würde ja Verzicht heißen, Verzicht auf den Urlaub oder ein neues Auto. Diese Haltung hat ja auch dazu geführt, dass trotz niedriger Zinsen so wenig Menschen ins Eigentum gegangen sind.

Ist sozialer Wohnungsbau im Neubau sinnvoll?

Der Freistaat Sachsen hat doch gerade erst die Fördersätze für den sozialen Wohnungsbau erhöht. Warum baut niemand Sozialwohnungen?

Bei Zinsen von 1,1 Prozent wäre das vielleicht eine Option. Aber bei vier Prozent verpufft die Erhöhung. Die Fördermittel sind da, werden aber gar nicht abgerufen. Einfaches Rechenbeispiel: Ich brauche 19 Euro pro Quadratmeter für eine Null-Rendite. 4,80 Euro bekomme ich gefördert, 6,50 Euro Miete darf ich im Belegungsrecht nehmen. Da bleibt ein Loch von 7,70 Euro, die jemand zahlen muss.

Und wir müssen uns fragen: Ist der soziale Wohnungsbau ausschließlich im Neubau noch sinnvoll? Das ist ja die grundsätzlich teuerste Form. Wir sollten durch Umschichtung zu Sozialwohnungen kommen. In den Neubau ziehen die, die es sich leisten wollen und können. Die freiwerdenden Wohnungen werden geförderter Sozialwohnraum. Darüber sollten wir nachdenken.

Wie halten Sie Ihr Unternehmen über Wasser?

Mit unserer Branche hat keiner Mitleid, das wissen wir. Wir arbeiten viel in der Vorbereitung. Aber wir müssen natürlich auch überlegen, wie wir mit der nicht mehr erforderlichen Zeit umgehen. Die Gastronomie hat in der Pandemie Kurzarbeit nutzen können, das müssen wir auch in Anspruch nehmen dürfen. Es lässt sich nicht vorhersagen, wann wieder eine Nachfrage im Markt entstehen wird. Umwandlung in Nachhaltigkeit ist ein Beschäftigungsfeld, aber wir brauchen ja Einnahmen. Im Moment leben alle von ihrer Liquidität und ihren Rücklagen, um die Arbeitsplätze zu erhalten.

Wird es eine Entlassungswelle geben?

Im Vertrieb hat es schon Entlassungen gegeben. Bei uns Projektentwicklern noch nicht. Viele Wohnungsbauträger arbeiten im Bestand. Was der Markt nicht abnimmt, wird vermietet. Das ist ein üblicher Vorgang im Bereich der Krisenbewältigung. Bestände verursachen ja auch Arbeit. Wir überlegen auch, welche Marktsegmente zukunftsweisend sind. Aber außer Logistik ist alles im Abwärtstrend, auch Einzelhandelsobjekte.

Die Bundesregierung hat 400 000 neue Wohnungen im Jahr versprochen. Was muss die Politik jetzt tun?

Der Bund ist völlig damit beschäftigt, die Umwandlung der Heizungen zu planen. Da kommen keine Vorschläge. Das ist lähmend. Der Freistaat ist in der Neuorientierung und stellt sich selbst ein Bein mit der Erhöhung der Grunderwerbssteuer. Das war das völlig falsche Signal. Man müsste doch Anreize schaffen und die Grunderwerbssteuer für ein oder zwei Jahre aussetzen. Das kostet zwar Geld, aber jetzt nimmt der Staat doch auch nichts ein. Steuerfreiheit und Steuerabschreibungen, das würde einen Schub geben. Man könnte ähnlich wie bei den Denkmalen in den 1990er Jahren die energetischen Sanierungen fördern.

Eigentumserwerb in Deutschland ist viel zu kompliziert

Die Politik soll frisches Geld in den Markt bringen?

Entweder der Bund hat Geld und bringt es in den Markt oder er leiht sich Geld und verleiht es günstig weiter. Ich würde allen unter 30 Jahre mit Kind ein zinsfreies Darlehen über 30 Jahre geben. Da würden Hunderttausende ins Eigentum gebracht und freier Wohnraum entsteht. Aber dafür muss Geld in den Haushalt eingestellt werden. Wir brauchen nicht nur Geld, sondern auch einfachere Verfahren. In Holland können Private Wohneigentum ohne Notar erwerben. Wir könnten den Erwerb auch deutlich digitaler gestalten, um die Hürden zu senken.

Die Stadt steht am Ende der Kette. Kann Dresden überhaupt etwas für den Wohnungsbau tun?

Sehr viel. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Verfahren dauern zu lange. Da geht es bei Baugenehmigungen nicht um drei oder sechs Monate. Da geht es um Jahre. Für uns ist Zeit Geld. Kürzere Prozesse sind das größte Pfund, das die Stadt in die Waagschale werfen kann. Wir müssen auch von den hohen Forderungen runter: Warum nicht mal im Erdgeschoss parken statt in der Tiefgarage? Das spart enorme Kosten. Letztlich muss sich die Stadtpolitik überlegen, ob sie bezahlbaren Wohnraum haben möchte, idealerweise von Unternehmen aus der Region, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Wenn ja, dann hat sie einiges selbst in der Hand.

