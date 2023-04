Weiterhin Hochwasser-Alarmstufe 1 für die Elbe in Dresden

Dresden. Noch immer gilt in der Landeshauptstadt Hochwasser-Alarmstufe 1. Nachdem das Wasser am Montagmittag bei 4,11 Meter stand, stieg der Pegel bis zur gleichen Zeit am Dienstag auf 4,20 Meter an.

Der lang gezogene Scheiteldurchgang sei mit leichten Schwankungen im Gange, teilte die Stadt mit. Die nächste Abschätzung der Experten vom Landeshochwasserzentrum wird Mittwochmittag erwartet. Aktuell bleibt es bei geringen Einschränkungen an manchen Abschnitten des Elberadweges, etwa in Niederwartha oder am Blauen Wunder. Straßen sind nicht betroffen.

Für die Vereinigte Weißeritz und den Lockwitzbach in Dresden besteht weiter keine Hochwassergefahr. Der Wasserstand aller Gewässer im Stadtgebiet wird verstärkt analysiert.