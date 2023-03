﻿Nahverkehr in Dresden nächste Woche wieder im Streik

Nächste Aktionsrunde im Tarifkonflikt: Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Mittwoch im Nahverkehr in Dresden erneut zu Warnstreiks auf. An den bereits angekündigten Streiks der Kita-Mitarbeiter beteiligt sich auch die GEW.

Noch läuft der Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben in Dresden, da wird die nächste Runde schon eingeläutet. Kommende Woche gibt es weitere Aktionen von Verdi.

Dresden. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst spitzt sich weiter zu: In Dresden wird es kommende Woche eine weitere Streikrunde im Nahverkehr geben. Die Gewerkschaft Verdi will für Mittwoch erneut zu Arbeitsniederlegungen aufrufen, erklärte Daniel Herold, Bezirksgeschäftsführer bei Verdi in Dresden, auf DNN-Anfrage. Damit muss erneut mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor lag bereits ein Warnstreikaufruf ab Dienstag für das Jobcenter in Pirna, die Stadtverwaltung Dresden, die Ostsächsische Sparkassen Dresden, die Sparkasse Meißen sowie Zivilbeschäftigte der Bundeswehr auf dem Tisch. Diese Streiks sind außer bei der Bundeswehr auf 48 Stunden angelegt.

Am Mittwoch nun Kitas, Klinik und Nahverkehr im Streik

Für Mittwoch hatte Verdi zudem bereits die Beschäftigten in den kommunalen Kindertagesstätten zum Warnstreik aufgerufen. Einen Streikaufruf gibt es für diesen Tag auch für die Mitarbeiter im Städtischen Klinikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun kommt der Nahverkehr am Mittwoch noch dazu. Am Freitag hatte Verdi die Busse und Bahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bereits ab dem frühen Morgen zum Stillstand gebracht. Der Streik ist ganztägig geplant. Es waren nur Fahrzeuge von Tochter-Unternehmen, S-Bahnen und Angebote aus der Region in Dresden unterwegs.

Verdi will etwas später starten, um den morgendlichen Schülerverkehr nicht zu beeinträchtigen. Daher könnte es zwischen 8 und 9 Uhr mit dem Warnstreik losgehen. Derzeit gebe es noch Gespräche mit dem Arbeitgeber.

Gewerkschaft mit Streik in Dresden zufrieden

Herold sieht den Streik am Freitag bei den DVB als Erfolg: „Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Warnstreiktag.“ Gegen 6 Uhr seien bereits 400 Streikende auf den Höfen der DVB gewesen und „keine Fahrzeuge ausgerückt“. Das sollte sich im weiteren Tagesverlauf auch nicht ändern. „Ich gehe weiter davon aus, dass am Ende des Tages die Mehrzahl der Beschäftigten heute im Warnstreik sind.“

Die Beschäftigten hätten noch mal „sehr stark bekräftigt, dass eine gute und im Öffentlichen Dienst vergleichbare Vergütung ihnen sehr wichtig ist“, auch um die Arbeitsplätze für neue Kollegen und Kolleginnen attraktiv zu halten. Gleichzeitig hätten sich die Streikenden auch für einen „sozialen und klimafreundlichen Nahverkehr stark gemacht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einschränkungen bei Operationen möglich

Beim Streikaufruf für das Städtische Klinikum geht die Dienstleistungsgewerkschaft laut Herold davon aus, dass in verschiedenen Abteilungen sich Beschäftigte dem Warnstreikaufruf anschließen. „Insbesondere der OP ist sehr streikbereit.“ Mit dem Arbeitgeber sei Verdi in Gesprächen zur Absicherung von Notdiensten. „Ich gehe fest davon aus, dass es zu Einschränkungen bei geplanten OPs kommen wird und auf den Stationen nur eingeschränkter Betrieb möglich ist.“

Starke Streik-Beteiligung in Kitas erwartet

Auch für die Kitas geht Verdi „von einer starken Resonanz“ aus. Die Beschäftigten seien bei großen Streiktagen immer sehr aktionsbereit und durch die „weiterhin sehr angespannte Lage um Arbeitsbedingungen und -belastungen im Sozial- und Erziehungsdienst auch sehr motiviert, sich den Streiks anzuschließen“.

Bei einem ersten Warnstreiktag vor einem Monat war es bereits zu Einschränkungen in etwa 50 der mehr als 170 kommunalen Kitas in Dresden gekommen. Bei der Runde am kommenden Mittwoch dürfte die Resonanz noch größer sein. Verdi mobilisiert viel stärker und inzwischen hat sich auch die Bildungsgewerkschaft GEW zu Streiks aufgerufen.

GEW: „Unsere Antwort: Streik!“

„In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das vollkommen inakzeptabel ist“, erklärte Sachsen GEW-Chefin Uschi Kruse. Die pädagogischen Fachkräfte seien entrüstet darüber, dass trotz der immensen Preissteigerungen nur eine geringe Lohnerhöhung angeboten werde. Kruse: „Deshalb heißt unsere Antwort: Streik!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfahrungsgemäß informiert die Stadt über ihre Internetseite und an einer Hotline über die betroffenen Kitas. Die Öffnung der Einrichtungen wird am vorhandenen Personal ausgerichtet, dass sich nicht am Streik beteiligt. Für streikbedingt ausfallende Kinderbetreuung erstattet die Stadt regelmäßig die Elternbeiträge, ohne dass ein Antrag nötig wäre.