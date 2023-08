﻿Weißer Hirsch: Umbau im Zentrum schreitet voran – dm und Geldautomat erst 2024

Dresden. Er hat nicht die erwarteten zwei bis drei Wochen gedauert, sondern insgesamt fast acht – der Umzug nur mal gerade nach gegenüber. Aber er ist eine der auffälligsten Veränderungen bislang beim Sanierungsmarathon in den Häusern rund um das Stadtteilzentrum Weißer Hirsch.

Das italienische Restaurant „Delizia“ ist jetzt direkt an der Haltestelle „Plattleite“ an der Bautzner Landstraße. Das schafft Raum für neue Möglichkeiten – an denen arbeiten die Chefs Ina und Vito Giuffrida gerade.

Unterstützung für die Händler

Der Umzug schafft aber nun auch – wie geplant, aber nicht so schnell – den Raum für die Rückkehr des lang ersehnten Drogeriemarkts. Rossmann war gegangen, dm will kommen und den Glasbau am zentralen Platz füllen. Der ist jetzt Großbaustelle. „Das wird also nicht vor dem nächsten Jahr so weit sein“, erklärt Silke Grombach, die die Arbeiten für die Dresdner hpm Henkel Projektmanagement GmbH betreut. Auch auf die Rückkehr des schmerzlich vermissten Geldautomaten der Sparkasse werden die Anwohner noch so lange warten müssen.

Die ehemaligen Parklichtspiele sind noch einige Zeit Großbaustelle - hier soll ein Drogeriemarkt einziehen. © Quelle: Bernd Hempelmann

Vorangekommen ist die Hans-Rudolf-Stiftung, die sieben Häuser rund um den Platz 2017 erworben hat, jedoch mit der Wortbildmarke „Weißer Hirsch – Leben im Zentrum“ – ein Logo wurde entwickelt, das bald am Giebel des alten Kurhauses zu sehen sein wird, eine Homepage ist in Arbeit. „Ein bisschen Marketingunterstützung für die Händler am Platz“, erklärt Silke Grombach. Das Konzept entwickelte die Agentur „stadtteilliebe“ aus der Dresdner Friedrichstadt. Derzeit läuft allerdings für das Logo noch das Markenschutzverfahren.

Währenddessen gehen die Sanierungsarbeiten weiter. Das Haus Luboldtstraße 28 hat schon vor einiger Zeit ein neues Dach bekommen, der Kinderladen „Spiegeleule“ nebenan wartet noch immer darauf, dass die neuen Geschäftsräume an der Bautzner Landstraße fertig werden. Neu (und wieder wie alt) ist der Fußweg entlang des „Delizia“ – dort musste aufgeschachtet werden und, so berichtet Silke Grombach, die Stadt habe sich auf Anregung der Stiftung entschlossen, die historische Pflasterung mit wertvollen Seifensteinen aus städtischem Bestand wieder herzustellen.

Fünf neue Auszubildende

Noch gewerkelt wird im Keller vom „Delizia“. Im Restaurant selbst wird eher gefeilt – an neuen Ideen: So gibt es mittlerweile Snacks von Arancini bis Pizzatasche für ein schnelles Mittagessen zum Mitnehmen. Die Sitzbänke draußen zur Straße hin werden gut angenommen für einen Cocktail oder Espresso. Zum Platz hin gibt es wieder Außentische. Der neue Standort lockt auch neue Kundschaft an. „Aber auch unsere Stammkunden sind uns treu geblieben“, freut sich Ina Giuffrida.

Insgesamt ist das Restaurant, das die HR-Stiftung nach Plänen einer Innenarchitektin realisierte, auf bis zu 80 Plätze gewachsen. Und mit ihm die Belegschaft. Ina und Vito Giuffrida beschäftigen jetzt 15 Mitarbeiter, von denen sind fünf neue Auszubildende – drei in der Küche, zwei im Service. Sie alle werden spätestens am 14. September richtig gefordert sein: Dann gibt es im „Delizia“ endlich die große Eröffnungsparty für die neuen Räume.

