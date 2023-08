Weingüter rund um Dresden laden ein

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das letzte Augustwochenende im Elbtal steht im Zeichen des Weines. 50 Weingüter, Strauß- und Besenwirtschaft und andere mit dem Weinbau verbundene Institutionen öffnen ihre Pforten. Was für ein riesiges Angebot! Wer Sonnabend oder Sonntag einen Ausflug machen möchte, muss seine Wege genau planen. Alles ist auf keinen Fall zu schaffen, aber es öffnen sich viele Pforten, die sonst verschlossen sind.

Das Weingut Klaus Zimmerling ist einer von 50 Orten, die sich am Tag des offenen Weinguts beteiligen. © Quelle: imago/Sylvio Dittrich

Die Winzer haben sich etwas einfallen lassen für den Jahreshöhepunkt, das Angebot reicht von Konzerten über Kunstausstellungen bis hin zur Präsentation von Maßkonfektion. Clevere Menschen lassen das Auto stehen. Ohne Auto lässt sich ein Schoppen mehr genießen und Zeit sparen. Straßenbaustellen und Sperrungen wegen des Stadtfestes in Coswig machen Fahrrad oder ÖPNV zur besseren Alternative. Zumal Sonderbusse die Fahrgäste fast direkt vor den Weingütern absetzen zwischen Radebeul und Diesbar-Seußlitz. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Ersatzteilbeschaffung ist in der Tat für die neuen Straßenbahnen sehr schwierig. Christian Schmidt DVB-Sprecher, über die ramponierten neuen Straßenbahnen in Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die neue Straßenbahn war nach dem Zusammenprall aus den Gleisen gesprungen. Die Schäden daran müssen noch genau begutachtet werden. Wann das Fahrzeug wieder rollen kann, ist derzeit ungewiss. © Quelle: Roland Halkasch/Archiv

Ärger bei den DVB: Drei von 17 neuen Bahnen stehen ramponiert auf dem Abstellgleis

Nach Unfällen und Vandalismus stehen nun schon drei der neuen Dresdner Straßenbahnen im Depot. Wie lange ist unklar – weil die Ersatzteile für sie nur schwer zu beschaffen sind. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 27.08.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

„RND vor Ort“ mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. © Quelle: t&w

SPD-Chef Klingbeil: Entscheidung über Industriestrompreis bis 1. Dezember

Wird es einen subventionierten Industriestrompreis geben? SPD-Chef Lars Klingbeil hat eine Antwort in Aussicht gestellt. Bis zum 1. Dezember soll Klarheit herrschen. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag: Sommerfest auf der Borsbergstraße in Dresden-Striesen. Der Händlerverein „Borsi e.V.“ zieht durch, während andere Veranstalter in diesem Jahr scheiterten. Das Borsbergstraßenfest findet statt – trotz gekürzter Fördermittel.

Sonnabend und Sonntag, 9.30 bis 18 Uhr: Spielewochenende im Pillnitzer Schlosspark. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Sonnabend, 14 Uhr: Brücken-Picknick anlässlich 10 Jahre Verkehrsfreigabe Waldschlößchenbrücke. In Vertretung des Oberbürgermeisters nimmt der Erste Bürgermeister Jan Donhauser an dem Termin teil und spricht ein Grußwort. Ort: Brauhaus am Waldschlößchen

Sonnabend, 18 Uhr: Dankgottesdienst in der Frauenkirche anlässlich der 80. Geburtstage von Dr. Eberhard Burger und Prof. Ludwig Güttler.

Sonntag, 10 bis 17 Uhr: Zuckertütenfest im Zoo - Der Dresdner Zoo, Tiergartenstraße 1, lädt ABC-Schützen und deren Familien zum Zuckertütenfest ein. Alle Schulanfänger erhalten kostenfreien Eintritt.

Sonntag, 17 Uhr Finissage zur Einzelausstellung der polnischen Künstlerin Zorka Wollny „Voices / Stimmen“ im Kunsthaus Dresden - Eintritt frei

Wer heute wichtig wird

3. Liga, 4. Spieltag, 26.08.23, 14 Uhr: Liveticker Borussia Dortmund II gegen Dynamo Dresden © Quelle: DNN

Wird diese Englische Woche ein Erfolg für Dynamo Dresden? Bisher stehen eine Niederlage (0:1 in Sandhausen) und ein Sieg gegen Waldhof Mannheim (2:1) in der Bilanz. Als Letztes steht nun das Spiel gegen die „Zweite“ von Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park an. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Schwärme fliegender Ameisen haben Badende in der französischen Vendée vom Strand vertrieben. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

... die fliegenden Ameisen, die in Frankreich Urlauber attackieren

Einige Strände in der französischen Region Vendée mussten nach einer Invasion von fliegenden Ameisen und schwarze Kriebelmücken gesperrt werden. Zahlreiche Menschen klagten über Stiche und Bisse. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN