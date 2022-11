﻿Weil Klimaaktivisten BER lahmlegten, wurden Flugzeuge nach Dresden umgeleitet

Der Berliner Flughafen BER musste am Donnerstagabend seinen Betrieb einstellen, weil Kilmaaktivisten auf das Areal eingedrungen waren. Deshalb wurden einige Flüge nach Dresden umgeleitet.

Dresden. Weil sogenannte Klimaaktivsten am Donnerstagabend Teile des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) lahm legten, mussten einige Maschinen nach Dresden umgeleitet werden. Das geht aus den Daten im Flugportal Flightradar24 hervor. Demnach landeten beispielsweise zwei Maschinen aus Zürich, je ein Flug aus Antalya, Mailand, Newcastle, Köln-Bonn und Paris außerplanmäßig in Dresden. Auch ein Privatjet aus Roskilde in Dänemark wurde nach Dresden dirigiert.

Ob die Maschinen später nach Berlin fliegen oder die Passagiere mit Busse in die Hauptstadt gebracht werden, war zunächst unklar. Das entschieden die Airlines unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte, wie Dienstzeiten der Crews oder Folgeeinsätze der Flugzeuge. Ab 18.30 Uhr machten sich die ersten Flieger dann aber wieder auf den Rückflug nach Berlin.

Der Flughafen Berlin-Brandenburg teilte auf seiner Seite mit, beide Start- und Landebahnen seien gesperrt worden, nachdem Unbefugte auf das Flughafengelände gelangt waren. Weitere Flüge, die am BER landen sollten, wurden nach Leipzig/Halle umgeleitet. Einige Maschinen drehten laut Flugdatenbank auch ab und kehrten zu ihren Abflughäfen zurück, etwa nach Brüssel, Düsseldorf oder Stuttgart.

Von Lars Müller