﻿Das hat der Dresdner Weihnachts-Circus in dieser Saison zu bieten

Dresden. Pünktlich zum 25. Jubiläum ist der Dresdner Weihnachts-Circus auf den Festplatz an der Pieschener Allee zurückgekehrt. Am Donnerstagabend feierte das alljährliche Spektakel nach der Corona-Pause mit rund 2000 Gästen eine furiose Premiere.

Erst im September hatten die Macher um Zirkusmanager Dirk Porn begonnen, das Programm für die Jubiläums-Show zusammenzustellen – normalerweise passiert das bereits zum Vorverkaufsstart im Frühjahr. Weil die Pandemie allerdings bereits zwei Anläufe, das Vierteljahrhundert gebührend zu feiern, zunichte machte, übte sich Porn diesmal in Zurückhaltung. Erschwert wurden die Planungen zudem durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine, so muss der Zirkus in diesem Jahr auch auf die Musiker der Big Band und einige Artisten verzichten.

15 Nummern, 40 Artisten und 23 verschiedene Tiere

Drei Monate reichten aber dennoch, um eine Show auf die Beine zu stellen, die mit 15 Nummern, rund 40 Artisten und etwa 23 verschiedene Tieren nicht weniger als ein furioses Event verspricht. Durch den Premieren-Abend führten die aus kosmischen Gründen in ein Brautkleid gewandete Country-Sängerin Linda Feller und Entertainer Wolfgang Lippert. Das Moderatoren-Duo gab sich dabei redlich Mühe, insbesondere Lippert wirkte jedoch latent verpeilt und zeitweise wie eine Parodie seiner selbst.

Linda Feller und Wolfgang Lippert führen durch den Abend. © Quelle: Anja Schneider

Deutlich mehr Action bot da schon die erste Nummer, das „Todesrad“ der Brüder Patrick und Josue Marinelli, das durchaus für mehr atemlose Momente sorgte, als es Helene Fischer jemals gelungen sein wird. In acht Metern Höhe schlagen die beiden amerikanischern Artisten der Fliehkraft ein Schnippchen und stellen den Zuschauer fortwährend vor die schwierige Entscheidung, die halsbrecherischen Stunts weit aufgesperrten Mundes zu verfolgen oder wahlweise die vor Schreck geweiteten Augen hinter den eigenen Handflächen zu verstecken.

Überhaupt wird artistisch allerhand geboten in der fast dreistündigen Show. Die Equilibristin Daniela Arrata macht es mir sehr leicht, der langen Liste nicht einhaltbarer Vorsätze für das neue Jahr noch einen weiteren Punkt hinzuzufügen – oder, sagen wir es so: Für mich persönlich bieten die drei von Elvis Errani präsentierten Elefanten-Damen Baby, Yumba und Mala im wahrsten Wortsinne deutlich mehr Identifikationsfläche. Und Grund zur Hoffnung, denn den sehr sympathischen Dickhäuterinnen gelingt das Kunststück, sich durchaus grazil durch die Manege zu bewegen.

Zirkuspferde und Schleuderbretter

Auch Joszef Richters Pferde erweisen sich als recht gelenkig, Spaß beim Zusehen habe ich allerdings nicht dabei. Männchen machende Zirkuspferde machen mich irgendwie immer traurig und auch wenn ich freilich nicht im Stande bin, die Gedanken der Tiere zu lesen: So richtig Bock scheinen mir die auch nicht auf den ganzen Rummel zu haben. Richter hat aber noch eine weitere Nummer auf Lager und dafür eine ganze Truppe von Artisten mitgebracht, die sich zu den Klängen von „Bella Ciao“ und mit Hilfe eines Schleuderbretts zu immer neuen, beeindruckenden Figuren aufstapeln, was bei mir allerdings eine unfreiwillig komische Wirkung entfaltet, weil mich das alles sehr an „die große, bunte Bunny-Show“ des Comic-Hasen Bugs erinnert.

Apropos komisch: Clown Totti Alexis, der quasi zum Inventar des Weihnachts-Circus gehört, schafft es in keinem seiner vier Auftritte, mir auch nur den Hauch eines Lachens zu entlocken. Nun sind mir Clowns ohnehin seit jeher immer etwas suspekt, vielleicht gehen Tottis und meine Vorstellung von Humor aber auch einfach nur sehr weit auseinander. Das immerhin gilt allerdings auch für den des Moderatorengespanns, dessen latent sexistische Witzlein eher abgeschmackt denn zündend daher kommen. Nun ja. The Robels am Hochseil erweisen sich da als die deutlich bessere Luftnummer.

Löwe Hassan schwebt über den Dingen

Ebenfalls sehr beeindruckend sind die Raubkatzen von Alexander Lacey, der in diesem Jahr letztmalig in die Manege des Weihnachts-Circus zurückkehrt. Seine aus Löwen und Tigern bestehende Elf hat der zu Recht weltweit gefeierte Dompteur im Griff und das ist faszinierend anzuschauen, der Versuch, mir etwas davon für die heimischen Stubentiger abzuschauen, scheitert allerdings kläglich. Meine dicke Katze lässt sich partout nicht überreden, auf einer Disco-Kugel zu balancieren – ob Löwe Hassan wirklich mehr Gefallen daran findet, bleibt natürlich die Frage, deren Antwort die vor dem Festgelände protestierenden Demonstranten zu kennen glauben.

Ein Highlight der Show: Löwe Hassan. © Quelle: Anja Schneider

Immerhin hat Hassan die Haare schön und schwebt ohnehin irgendwie über den Dingen. Recht gechillt verfolgt er von seinem Podest aus die Kunststückchen, zu denen sich seine Artgenossen von Lacey animieren lassen und die unbestritten zu den Highlights für die meisten Besucher zählen dürften.

Haben mehr zu bieten als schnödes Zersägen: Die Illusionisten Scott und Muriel. © Quelle: Anja Schneider

Der eigentliche Kracher allerdings kommt erst noch, nämlich in Gestalt der Illusionisten Scott und Muriel. Fand ich die Vorstellung einer neuerlich zersägten Jungfrau zunächst eher zum Gähnen, belehrte mich diese rasante und vor Witz und Charme sprühende Nummer eines Besseren. Wahnsinnig gut, irre originell und hirnverknotend – ein magic moment der Superlative, den ich mir am liebsten direkt nochmal anschauen würde. Und nochmal.

Noch bis zum 6. Januar können Zirkus-Fans in die wunderbare Welt der Illusionen, Artistik und Tiernummern abtauchen, sich den Duft von Zuckerwatte um die Nase wehen lassen und faszinierende Momente erleben. Karten und Infos gibt es unter www.dwc.de.

Von Kaddi Cutz