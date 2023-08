﻿Weihnachten auf dem Postplatz: Hüttenzauber oder nordisches Winterdorf?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alle Jahre wieder bricht auf dem Dresdner Postplatz im Advent eine Mischung aus Après-Ski und Ballermann mit einer Winzigkeit Weihnachtsfeeling aus. Der dortige „Hüttenzauber“ samt Discomusik ist besonders bei jüngerem Publikum beliebt. Das wiederum scheint in der Verwaltung der selbsternannten Weihnachtshauptstadt so manchem aufzustoßen, mittlerweile läuft der zweite Versuch, ein anderes Event zu etablieren.

Ein Schneemann auf dem Hüttenzauber Weihnachtsmarkt in Dresden. Ob er dieses Jahr stattfindet? © Quelle: Arno Burgi/dpa

Ein „nordisches Winterdorf“ mit skandinavischen Spezialitäten sollte es sein, doch in Dresden läuft selten was glatt und so scheiterte diese Bewerbung an zu hohen Zelten. Und was nun? Doch wieder Hüttenzauber?

Der erfüllt immerhin eine wichtige Pufferfunktion und hält eine gewisse Klientel von den traditionelleren Weihnachtsmärkten fern, berichtet DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig aus der Kommunalpolitik. Der Zitatgeber von „Lasst sie lieber am Postplatz saufen“ bleibt ungenannt. Recht hat er aber. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir brauchen an der Stelle ein modernes Weihnachtsevent und nicht den 14. Weihnachtsmarkt mit Non-Food-Angeboten. Robert Malorny FDP-Stadtrat, der sich schon 2022 für den "Hüttenzauber" auf dem Postplatz stark gemacht hat

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Roven Vogel (USV TU Dresden), hier beim Bundesligawettkampf 2018 im Neuen Rathaus Dresden, wurde 2015 Schachweltmeister in der Altersklasse U16. © Quelle: Archiv/Steffen Manig

USV TU Dresden richtet Schachturnier mit internationalen Großmeistern aus

Im Bootshaus der Universität findet im Oktober ein Großmeisterturnier im Schach statt. Welche beiden Talente der USV TU Dresden dabei eine wichtige Rolle spielen und welche Prominenz sich angesagt hat. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Verschiedene Produkte liegen an der Kasse. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Penny wagt ein Experiment: Wie teuer Lebensmittel eigentlich sein müssten

Penny sorgt ab Montag für einen Preisschock der eigenen Art. Für neun Produkte kassiert das Unternehmen die „wahren Preise“. Dabei werden auch verdeckte Kosten etwa für Umweltverschmutzung bei der Produktion berücksichtigt. Jetzt lesen

Termine des Tages

18 Uhr: Chess Fanatics - Schnellschachturnier in der Scheune. Eingeladen sind alle Menschen, die sich für Schach begeistern können, aber nicht schon seit Jahren im Verein spielen. Begrenzte Teilnehmerzahl. Ort: Scheune, Alaunstr. 36-40, 01099 Dresden Mehr Infos und Anmeldung hier.

21 Uhr: Filmnächte am Elbufer - „Mein fabelhaftes Verbrechen“: Paris in den 1930er Jahren: Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), eine junge, hübsche, mittellose und untalentierte Schauspielerin, wird des Mordes an einem berühmten Produzenten beschuldigt. Mit Hilfe ihrer besten Freundin Pauline (Rebecca Marder), einer arbeitslosen Anwältin, wird sie aufgrund von Notwehr freigesprochen. Einlass ab 19.30 Uhr

Wer heute wichtig wird

Diesen August können Astronomie-Begeisterte gleich zwei Supermonde bestaunen. © Quelle: Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Gleich zweimal können Schaulustige im August einen besonders großen Vollmond am Abend- oder Nachthimmel sehen. Der Grund: Der Trabant wird heute Abend und am 31. August seine größte Erdnähe bei seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn um unseren Heimatplaneten erreichen. Wieso das besonders ist.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ein halbiertes Brot liegt auf einem Tresen (Symbolbild). © Quelle: picture alliance / imageBROKER

... „Irrsinn“ in Rheinland-Pfalz: Bäckereien müssen Bußgelder wegen halbierter Brote zahlen

Ältere Menschen oder Singles können ein ganzes Brot oft nicht alleine verzehren, weshalb sie nur ein halbes kaufen. In Rheinland-Pfalz macht eine Behörde den Bäckereien im Land wegen halbierter Brote Ärger. Der CDU-Politiker Martin Brandl kann die Aktion überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

