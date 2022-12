Weg wird nach Radebeuler Künstler Werner Wittig benannt

Radebeul. Werner Wittig, geboren 1930 in Chemnitz, gestorben 2013 in Radebeul, gilt als der bedeutendste Radebeuler Künstler zur Zeit der DDR. Mit seinen Grafiken und Drucken wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet und seine Werke sind noch heute in Galerien überall in Deutschland zu finden. Er sei „einer der profiliertesten Künstler der Stadt Radebeul“ gewesen, so die Stadtverwaltung Radebeul. Deshalb ehrt die Stadt nun sein Andenken, indem sie einen Weg nach ihm benennt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im jahr 2000 wurde Wittig mit dem Radebeuler Kunstpreis geehrt. Jetzt trägt seit dem 12. Dezember auch der ehemalige „öffentliche Weg Nr. 31“ zwischen Moritzburger Straße und Oberer Bergstraße den Namen „Werner-Wittig-Weg“. Am Montag Morgen wurde das neue Straßenschild von Oberbürgermeister Bert Wendsche,Wittigs Bruder Walther Wittig und seiner Tochter Sabine Frey enthüllt.

Von Nikolaus Neidhardt