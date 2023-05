Sie war bereits von 2015 bis 2021 Vorsitzende der Dresdner Grünen. Dann legte Susanne Krause eine Pause ein. Jetzt steht sie vor der Rückkehr an die Stadtspitze.

Dresden. Vorwärts in die Vergangenheit: Die Dresdner Grünen wählen am Sonnabend auf dem Stadtparteitag im FriedrichstaTTpalast einen neuen Kreisvorstand und dabei kommt es zu einem Wechsel im Führungsduo: Während der langjährige Stadtvorsitzende Klemens Schneider die Konstante an der Spitze bleiben will, tritt Co-Vorsitzende Henriette Mehn nicht erneut an. Sie war 2021 von den Mitgliedern an die Seite von Schneider gewählt worden und hatte die langjährige Vorsitzende Susanne Krause abgelöst.