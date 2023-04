Wasserschaden beim Dresdner Baubürgermeister

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was für ein amüsantes Scharmützel: Da hat Jürgen Rees, der Chef des World Trade Centers (WTC), das ehemalige Robotron-Gebäude auf der Lingnerallee 3 als Bruchbude bezeichnet, sinngemäß jedenfalls. Jenes Gebäude, für dessen Anmietung durch die Stadt sich Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) stark gemacht hat. Rees fand starke Worte, um für einen Verbleib der Stadtverwaltung im WTC zu werben und gegen die Lingnerallee ins Feld zu ziehen.

Tropfenfänger: So sieht es im Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn aus. © Quelle: Stadtverwaltung

Jetzt tropfte es durch die Decke ins Büro des Baubürgermeisters, und Kühn ließ sich genüsslich über den Bruchbudenvorwurf aus. Schließlich residiert Kühn noch im WTC. Rees parierte die Attacke souverän und kündigte an, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des WTC zu installieren. Das dürfte auch das Herz eines grünen Baubürgermeisters mit Wasserschäden im Büro erfreuen. Vielleicht kommen ja Rees und Kühn noch zusammen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Der Bürgerwillen muss bei der Entscheidung über die Container-Standorte im Stadtrat eine Rolle spielen. Torsten Nitzsche Stadtbezirksbeirat in Cotta, über die geplanten Asylunterkünfte

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Option zu früh gezogen? Ein neuer Stadtbahnwagen im Einsatz. © Quelle: Anja Schneider

Verkehrsbetrieben in Dresden droht Millionen-Forderung

Das wäre ein Schlag ins Kontor: Die Europäische Union fordert 25 Millionen Euro Fördermittel von den Dresdner Verkehrsbetrieben zurück. Es handelt sich um Mittel für die neuen Stadtbahnwagen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein "D-Ticket" des Rhein-Main-Verkehrsverbunds im Chipkartenformat. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Deutschlandticket: Was gilt in welchem Bundesland?

Eigentlich könnte man meinen, mit dem Deutschlandticket wird bei den Tarifsystemen im öffentlichen Nahverkehr alles einfacher. Aber ganz so leicht ist es nicht, zeigt sich, denn in den Bundesländern gibt es teils ganz unterschiedliche Regelungen. Was gilt wo? Das RND gibt eine Übersicht. Jetzt lesen

Termine des Tages

!5 Uhr: Neuer Wochenmarkt in Dresden - Heute öffnet zum ersten Mal ein neuer Wochenmarkt an der Borsbergstraße im Stadtteil Striesen. Initiator ist nicht die Stadtverwaltung, sondern das Immobilienunternehmen Vonovia. Jetzt lesen

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Pläne der Stadt zur Unterbringung asylsuchender Menschen im Stadtbezirk Altstadt in Wohncontainern am Sachsenplatz, um Fördergelder für den Stadtteilfonds Johannstadt, mobiles Stadtgrün und die Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse 2023 sowie um Bebauungspläne und Graffiti-Projekte für die Altstadt. Ort: Neues Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Leuben - n der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Pläne der Stadt zur Unterbringung asylsuchender Menschen im Stadtbezirk Leuben in Wohncontainern, um Fördergelder für das Dixielandkonzert „Lebenskünstler“, die Sommersonnenwendfeier in Dresden-Zschieren, das Stadtteil- und Straßenfest des Zschachwitzer Dorfmeile e. V. und Literaturveranstaltungen in der Bibliothek Laubegast. Ort: Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung, „Altleuben 10″, Seiteneingang Hertzstraße, Saal Café Luby, 01257 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um eine Kofinanzierung zur Rekonstruktion des Loschwitzer Parks, Fördergelder für das Freiluftkino auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch und Informations-Tafeln zur Geschichte des Weißen Hirsch im Rahmen eines geplanten Lehrpfades. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

Wer heute wichtig wird

Im September 2022 haben bereits Helfer der Waldbrandbekämpfung in der Sächsischen Schweiz von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Waldbrandmedaille 2022 als Zeichen des Danks erhalten (Archivfoto). Nun bekommen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsbetriebes Sachsenforst die Auszeichnung. © Quelle: Marko Förster

Forstminister Wolfram Günther zeichnet heute Helferinnen und Helfer aus den Reihen des Staatsbetriebs Sachsenforst mit der Waldbrandmedaille für ihren Einsatz bei den Waldbränden im Sommer 2022 aus.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

„Das Leben des Brian“ ist einer der Filme, die an Karfreitag eigentlich nicht gezeigt werden dürfen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart macht aber eine Ausnahme. © Quelle: picture-alliance / Mary Evans Pi

... die Frage, warum so viele Filme am Karfreitag verboten sind

Tanzen an Karfreitag ist vielerorts verboten. Aber auch mehr als 700 Filme dürfen in Deutschland nicht gezeigt werden. Darunter sind Quatschfilme wie „Piratensender Powerplay“ und „Police Academy“, aber auch Kinderfilme wie „Mary Poppins“ und „Heidi“. Kurze Frage: Was soll der Unfug? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

