Veranstaltungen in Sachsen und Dresden

Tag der Provenienzforschung in Sachsen: Das ist am 12. April los

Seit gut einem Jahr gibt es eine Koordinationsstelle für die NS-Raubgutforschung an öffentlichen Bibliotheken in Sachsen. Erste Funde wurden dadurch möglich, wie etwa in der Stadtbibliothek in Chemnitz. Der 12. April ist der Tag der Provenienzforschung, es gibt dazu einige Veranstaltungen in Sachsen.