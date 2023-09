﻿Boulevard, Zebrastreifen und Radstraße: Was Dresdens Grüne für den Wasaplatz vorschlagen

Dresden. Nach dem Umbau ist vor dem Umbau: Mit viel Aufwand hatte die Stadt den Wasaplatz in Strehlen vor wenigen Jahren neu gestalten lassen, bevor voraussichtlich Ende des Jahrzehnts dort erneut die Bagger anrücken werden. Für den Bau der geplanten Straßenbahnstrecke von Strehlen nach Südvorstadt muss die Stadt an den Platz noch mal ran. Ein schwieriges Unterfangen, wie jetzt die Dresdner Grünen konstatierten – und sich deshalb mit eigenen Vorschlägen einbringen wollen.

Die Pläne der Stadt: Neue Straßenbahnstrecke zur Uni

Bereits seit drei Jahren laufen die Planungen für die neue Campuslinie zwischen Wasa- und Nürnberger Platz über den Zelleschen Weg. Das gesamte Vorhaben gilt als enorme Herausforderung, vor allem aber der Wasaplatz selbst, wie die Stadt unumwunden einräumt. Dort ist die Verkehrsführung schon heute sehr komplex – was Autofahrer wie Radfahrer, Fußgänger ebenso wie Fahrgäste von Bus und Bahn durch teils sehr lange Wartezeiten an der Ampel zu spüren bekommen. Künftig sollen hier die Bahnen der Linie 9 von der Lockwitzer in die Caspar-David-Friedrich-Straße einbiegen und über die Uni und den Nürnberger Platz weiter zum Hauptbahnhof fahren. „Die Einordnung der zusätzlichen Straßenbahnrelation ist sehr komplex“, heißt es von der Stadt.

Die Sorge der Grünen: Bahnen könnten ausgebremst werden

Eben weil der Wasaplatz schon jetzt extrem beansprucht ist, befürchten die Grünen, dass sich die Situation noch verschärfen könnte. Sie haben sich deshalb verschiedene Aspekte angeschaut und bei einer Bürgersprechstunde am Wasaplatz ihre Ideen für die Planungen präsentiert. „Wir bauen hier sonst für viel Geld eine neue Strecke, die am Ende sehr viel Zeitverlust für die Straßenbahn mit sich bringt“, erklärt Christoph Stadter. Zugleich sehen die Grünen in den Planungen der Stadt allen voran mit Blick auf Fußgänger, Radfahrer und Anwohner Defizite.

Vorschlag Nummer 1: Die Wasastraße wird zur Sackgasse

Um die Ampelphasen zu verkürzen, schlagen die Grünen vor, die Wasastraße an der Einmündung zum Wasaplatz dichtzumachen. Damit entfällt eine Fahrrelation, die durch die Ampel berücksichtig werden muss.

Vorschlag Nummer 2: „Lockwitzer“ wird zum Boulevard

Die Grünen gehen sogar noch einen Schritt weiter – und bringen eine Sperrung der Lockwitzer Straße zwischen Wasaplatz und Zillestraße ins Spiel. Das ist der Haltestellenbereich zwischen Läden und Sparkasse. Der könnte in einen Boulevard umgewandelt werden. Das sei nicht nur ein Vorteil für Fußgänger und die Fahrgäste des ÖPNV. Der Autoverkehr würde dann nur noch auf der Kreischaer, Oskar- und Caspar-David-Friedrich-Straße rollen – was die Abläufe flüssiger mache. Gänzlich neu sind die Ideen nicht. Denn die Verwaltung prüft bereits, einzelne Verkehrsrelationen am Wasaplatz zu streichen (DNN berichteten). Die Untersuchungen laufen derzeit noch, zu Details will sich die Stadt deshalb nicht äußern.

Vorschlag Nummer 3: Sichere Querung für die Radfahrer

Klaren Verbesserungsbedarf sehen die Grünen in Sachen Radverkehr. Zwar will die Stadt auf der Caspar-David-Friedrich-Straße Autos, Busse und Bahnen künftig auf ei­nen Fahrstreifen je Richtung rollen lassen und fast auf dem gesamten Abschnitt zwischen Wasaplatz und Zelleschem Weg Radverkehrsanlagen errichten. Aber: Weil es am Wasaplatz sehr eng ist, schneiden die Gleise der Bahn beim Übergang von der Caspar-David-Friedrich-Straße in die Lockwitzer Straße derart die Kurve, dass sich dort keine Spur für Radfahrer, die geradeaus möchten, anordnen lässt. Die Idee der Grünen: Der Weg für Räder wird neben den Gleisen her in die Lockwitzer Straße bis zur vorhandenen Fußgängerampel geführt – wo Radfahrer auf die andere Seite gelangen.

Vorschlag Nummer 4: Eine Radstraße zum Großen Garten

Ein weiterer Vorschlag ist die Errichtung einer Fahrradstraße, die vom Großen Garten zum Zelleschen Weg und von dort nach Zschertnitz führt. Die Route würde den Wasaplatz umgehen. Die Fahrradstraße könnte von der Tiergartenstraße in Höhe der Querallee über die Franz-Liszt- und Hildebrandstraße bis zur Teplitzer Straße und weiter bis zum Zelleschen Weg verlaufen – inklusive Anschluss nach Zschertnitz.

Vorschlag Nummer 5: Tempo 30 und Zebrastreifen

Im Umfeld des Wasaplatzes ist das Queren der Straßen für Fußgänger nicht immer einfach. Als problematisch gelten die Kreischaer Straße und die sich daran anschließende Straße Altstrehlen rauf zur Christuskirche. Dort, so sagt Grünen-Stadträtin Ulrike Caspary, wären mehrere Zebrastreifen denkbar. Die Stadt verfolgt derzeit Pläne, am Kaitzbachweg eine Querung für Fußgänger zu errichten. Das Vorhaben hat höchste Priorität. Allerdings ist noch offen, welche Form von Übergang errichtet wird – und wann. Um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, schlagen die Grünen zudem vor, auf den Straßen um den Wasaplatz herum auf Tempo 30 zu setzen.

Vorschlag Nummer 5: Weniger Verkehr am Dorfkern

Mit Blick auf die Lebensqualität der Anwohner im Umfeld ist aus Sicht von Julia Günther, die für die Grünen im für Strehlen zuständigen Stadtbezirksbeirat Prohlis sitzt, eine Verkehrsberuhigung des Dorfkerns Altstrehlen erstrebenswert – etwa hinsichtlich großer Laster, die über die Kreischaer Straße rollen. Dabei gehe es darum, die Lebensqualität für Anwohner zu erhöhen, „sowie die Verkehrssicherheit für die dortige Kita herzustellen und den Schutz der historischen Bausubstanz der Christuskirche und der Dreiseithöfe zu gewährleisten“, so die Beirätin.

Der weitere Fahrplan der Stadt: Baustart frühestens 2028

Die Verantwortlichen in der Verwaltung hoffen, die Planungen für die Campuslinie inklusive des Knotens Wasaplatz bis Ende des kommenden Jahrs abschließen zu können. Die Unterlagen werden im Anschluss zum so genannten Planfeststellungsverfahren eingereicht. Das ist nötig, um Baurecht zu schaffen. Die Grünen verweisen derweil auf eine rege Resonanz bei der Bürgersprechstunde. „Wir wollen mit den Strehlenern das Quartier nachhaltig entwickeln und werden dazu fortlaufend Gesprächsangebote unterbreiten“, kündigt Julia Günther an.

