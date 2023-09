Was Sie über die gefundene Bombe in Dresden-Übigau wissen müssen

Dresden. Bei Bauarbeiten an der Washingtonstraße Ecke Werftstraße in Dresden-Übigau wurde eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Der Sprengkörper muss vor Ort entschärft und die Anwohner evakuiert werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Etwa 2200 Menschen leben nach Angaben der Polizeidirektion Dresden in dem Gebiet. Sie wurden aufgefordert, den Bereich bis spätestens 18 Uhr zu verlassen. Für die Betroffenen ist eine Notunterkunft in der Messehalle 2 am Messering 6 eingerichtet.

Wie wurde die Bombe gefunden?

Bei Arbeiten an einer Gasleitung durch Sachsenenergie wurde der Sprengkörper heute Morgen gegen 8.15 Uhr in der Baugrube entdeckt. Dort sollte eine neue Übertragungsregelanlage entstehen, die das Gas von der Hauptleitung auf die kleineren Leitungen der Abnehmer verteilt. Um den Ort abzusichern, wurde das Restgas in der Leitung über mehrere Stunden kontrolliert abgebrannt. Der Blindgänger liegt außerdem in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle.