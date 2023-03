﻿Was Sachsens Ministerpräsident von einem Schulbesuch in Dresden mitnimmt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht in der Semper-Oberschule in Dresden-Neustadt über Klima-Kleber, Ukraine-Krieg und seinen eigenen Bildungsweg. Den Schülern macht er eine Zusage.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Semper-Oberschule in Dresden besucht. Das Treffen mit Schülern ging auf eine Initiative von Lehrer Hartmut von Skrebensky zurück, der sich unter anderem stark für die Demokratiebildung an der Schule engagiert.

Dresden. Gleich an der Eingangstür der Semper-Oberschule in Dresden hängt ein kleines Schmuckkästchen. Die Einrichtung an der Jordanstraße in der Dresdner Neustadt ist Klimaschule, Mint-Schule, Verbraucherschule und für Demokratieprojekte hängen hier Würdigungen unter anderem vom Bundesbildungsministerium. Mit vielen Dingen hat Hartmut von Skrbensky zu tun. Der Lehrer für Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und Ethik setzt sich unter anderem stark für die Demokratiebildung an der Schule ein.

„Wenn sich die Schüler ernst genommen fühlen, machen immer mehr mit“, erklärt der umtriebige Mann. So blieb die 2020 gestartete „Demokratiewerkstatt“ an der Schule keine Eintagsfliege. Landtagsabgeordnete, Minister und Bundespolitiker standen schon auf der Gesprächsliste der Schüler. Stoffvermittlung ist das Eine, sagt von Skrbensky. Das Andere sind dann solche Gespräche wie an diesem Mittwoch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Von Lohnschere bis Klima-Kleber

Etwa 20 Schüler aus verschiedenen Klassen erwarten den CDU-Politiker in einem kleinen Klassenraum. Nachdem Schulvorstand Rüdiger Lorch seinen Wunsch nach einer Anschlussregelung für den Digitalpakt dem Regierungschef nahegebracht hat, können die Schüler loslegen. Maria, Fabian und Xia haben die Fragen gesammelt, es geht ums Bürgergeld, die Lohnschere zwischen Ost und West und – die Klima-Kleber.

Dabei dreht Kretschmer den Spieß auch schnell mal um. „Wer von euch findet das gut?“ Die Meinungen gehen auseinander. Ein Schüler findet Aufmerksamkeit um jeden Preis in Ordnung, ein anderer sieht darin eher Schaden für die Idee. Kretschmer will das Thema auch differenziert behandelt wissen, auch in der Sprache. Blockaden von Straßen, Klebeaktionen an Kunstwerken könnten gerechtfertigt sein. Die Initiatoren sollten nicht wie „Terroristen“ behandelt werden. Aber irgendwann müssten sie sich auch einmal etwas Neues einfallen lassen, dann sei es genug und das Ankleben nur noch lästig.

Kretschmer an der Semper Oberschule Dresden Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht die Semper Oberschule Dresden © Quelle: Ingolf Pleil

Fachkräftemangel, Energiekrise, Zukunft der Sozialsysteme – der Parforceritt der Schüler geht quer durch die politische Landschaft. Der Regierungschef spricht sich hier für Fachkräftezuwanderung aus, wägt dort eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken gegen einen beschleunigten Ausstieg aus der Braunkohle ab und schließt einen grundsätzlichen Wandel des umlagefinanzierten Rentensystems aus. Mehr Lebenserwartung müsse sich aber in längerer Lebensarbeitszeit widerspiegeln.

Kretschmer dreht den Spieß auch mal um

Kretschmers Eloquenz sollte die Schüler nicht überrascht haben, dass er Fragen auch mal erklärt haben will, bringt sie doch gelegentlich ins Schwitzen. Sie lassen sich aber nicht die Butter vom Brot nehmen und bohren auch mal nach, warum die Politik nicht vorher weiß, was „sie fabriziert“, wenn Kitas und Schulen plötzlich überfüllt sind, obwohl über Jahre klar gewesen sein dürfte, wie viele Kinder es gibt.

Natürlich geht es auch um den Ukraine-Krieg. Kretschmer ist bekanntlich ein Verfechter der Diplomatie. Davon rückt er auch vor den Schülern nicht ab. Mit dem gleichen Einsatz wie die Ukraine Unterstützung erhalte, müsse um Verhandlungen gerungen werden. „Das Wichtigste ist, den Krieg anzuhalten.“ Was Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht aber mit ihrer Veranstaltung in Berlin gemacht hätten, sei „nicht hilfreich“ gewesen.

Fortsetzung in anderem Format

„Ich bin auch Oberschüler“, sagt Kretschmer und kokettiert mit seinem Bildungsweg. Der mache ja schließlich alles möglich, auch Ministerpräsident. Der 47-Jährige hat nach der Oberschule in Görlitz einen Beruf gelernt und später auf dem zweiten Bildungsweg Fachhochschulreife erlangt und schließlich an der HTW in Dresden als Diplom-Wirtschaftsingenieur abgeschlossen.

Aber auch Kretschmer kann in einer Stunde nicht alles erklären. So legt ihm Lehrer Skrbensky am Ende die Fortsetzung des Gesprächs in einem anderen Format nahe. Der Ministerpräsident lässt sich nicht lange bitten und lädt die Schüler zum „Gegenbesuch in der Staatskanzlei“ ein. Dazu macht er auch schon eine Zusage: Die Schüler dürfen in der Machtzentrale der Regierung eine kleine Litfaßsäule aufstellen, die in den Demokratie-Projekten entstanden ist und für Respekt im Umgang miteinander wirbt.