Was mit dem Robotron-Bau geplant ist

wichtiges Zeitzeugnis der Ostmoderne oder nur eine Scheußlichkeit? Die Bandbreite der Urteile über das Robotron-Gebäude „Atrium II“ an der Lingnerallee geht weit auseinander. Der Eigentümer Gateway Real Estate AG hat Pläne vorgelegt, bei denen das Skelett des Gebäudes erhalten bleibt, dieses aber eine völlig neue Fassade erhält. Holz statt der charakteristischen Keramikbänder soll die Verbindung zu dem neuen Wohnquartier auf dem Robotron-Areal herstellen - die Wohngebäude sollen in Holzmodulbauweise errichtet werden.

Bemerkenswerte Eleganz? Die Gestaltungskommission hält den DDR-Bau für ein wertvolles Zeugnis der Ostmoderne. © Quelle: Anja Schneider

Ein Ansatz, der sich hören lässt, aber die Traditionalisten auf den Plan bringt. Viele Zeitzeugen der Ostmoderne sind bereits aus dem Stadtbild getilgt worden, das „Atrium II“ sei ein hochwertiges, elegantes und damit in seiner Architektursprache erhaltenswertes Bauwerk. Das lässt sich auch hören und ein Mittelweg ist nicht zu sehen. Welche Auffassung auch immer sich am Ende durchsetzt, es wird viele Kritiker geben, garantiert auch lautstarke. Wie bei jeder Architekturdebatte in Dresden. Jetzt lesen

Das wäre wie ein Blick in die Glaskugel. Torsten Furgol Landesfachbereichsleiter Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, auf die Frage, ob eine Schließung der Dresdner Karstadt-Filiale droht

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz und Zahl der Todesfälle gesunken: In Dresden sinkt die Corona-Inzidenz weiter. Ebenfalls geschrumpft: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Ob es sich dabei um einen Meldefehler handelt, ist unklar. Jetzt lesen

Rom streicht Corona-Impfpflicht in Kliniken: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte am Montag in Rom, dass die Corona-Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufgehoben wird. Masken muss das Personal aber weiter tragen. Jetzt lesen

Apps wie Instagram sind für viele Nutzer inzwischen nicht mehr wegzudenken. © Quelle: Silas Stein/dpa

„Für manche sind wir der einzige lokale Newskanal“: Die Macher von Dresdenmemes im Interview

Vom Roland-Kaiser-Kult bis Grünes-Gewölbe-Drama: Seit 2019 nimmt der Instagram-Kanal Dresdenmemes lokale Eigenheiten auf die Schippe und zählt mittlerweile über 17 000 Fans. Wir haben mit den Machern gesprochen. Jetzt lesen

Sprayer-Oma Irmela Mensah-Schramm sprayt gegen Hass und Rechtsextremismus in Königs Wusterhausen an. © Quelle: Judith von Plato

Diese Sprayer-Oma hat schon fast 100.000 rechte Hassaufkleber beseitigt

Gegen Hass und Hetze: Irmela Mensah-Schramm ist 76 Jahre alt und zieht mehrmals in der Woche los, um rassistische und antisemitische Parolen in der Öffentlichkeit zu entfernen. Nicht immer nimmt sie die Grenzen der Legalität dabei ganz genau. Sie wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt – und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jetzt lesen

16 Uhr: Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung befasst sich in der heutigen Sitzung zum Beispiel mit der energetischen Sanierung der 85. Grundschule. Zudem kommt der Eilantrag „Licht an! - Charakter Dresdens als Weihnachtsstadt und Silvesterstadt auf das Tapet.

18 Uhr: Auf der Sitzung des Ortsbeirates Loschwitz beraten die Mitglieder unter anderem über die Erhöhung der Lebensqualität in Stadtvierteln und Verringerung der Auswirkungen des Kfz-Verkehrs.

In diesem Wurm-Kostüm steckt Heidi Klum. © Quelle: Evan Agostini/Invision via AP/dp

... das etwas andere Halloween-Kostüm

Sie hat es wieder getan: Heidi Klum sorgte am Montag erneut mit ihrem Halloween-Kostüm für Aufschrei. Zur ihrer diesjährigen Gruselparty tauchte das Model als riesiger Wurm auf. Ehemann Tom Kaulitz war passend dazu als Angler verkleidet. Jetzt lesen

