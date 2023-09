﻿Was junge Menschen aus Kenia an Dresden mögen

Dresden. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Das Essen! Döner, Burger und Käse“, sagt Sharlyne mit strahlenden Augen. Die 25-Jährige aus Kenia war Teilnehmerin eines interkulturellen Austauschprogramms der „arche noVa Initiative für Menschen in Not“ und hat die vergangenen drei Wochen in Dresden verbracht. In der Jugendherberge und eine Woche bei ihrer Tandempartnerin Selma in einer Wohngemeinschaft in der Äußeren Neustadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pünktlichkeit ist beeindruckend

„Der Trubel in der Neustadt hat mich nicht so gestört“, sagt Sharlyne, „das Gedrängel in der Neustadt war anstrengender.“ Der 27-jährige Danson, Projektleiter von Kenya Organization for Environmental Education, ist von der deutschen Pünktlichkeit beeindruckt. „Wenn da steht, dass die Straßenbahn um 8.38 Uhr kommt, dann kommt sie auch um 8.38 Uhr.“ Und wenn bei einem Workshop ein Tagesordnungspunkt von 9 bis 9.30 Uhr terminiert ist, dann ist 9.30 Uhr auch Schluss.

Strategien gegen Überforderung entwickeln

Sieben junge Erwachsene aus Kenia sind nicht als Touristen nach Dresden gekommen. „Es sind junge Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten und ihren Horizont erweitern wollen“, sagt Projektleiterin Mara Kayser von arche noVa. Das Thema Gesundheit, besonders mentale Gesundheit, habe im Mittelpunkt des fachlichen Austauschs gestanden. „Wie gelingt es den Menschen, angesichts des Weltgeschehens Resilienz zu entwickeln und sich nicht überfordern zu lassen?“, lautete eine Fragestellung der fachlichen Arbeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Persönliche Begegnungen im Mittelpunkt

Daneben standen persönliche Begegnungen im Mittelpunkt wie schon im März, als die Dresdner in Nairobi zu Besuch waren und bei den Tandempartnern wohnten. „Wie lebt der andere, was isst er zum Frühstück, wie gestaltet er seinen Tag?“, all das hätten die Teilnehmer des Austauschs hautnah erfahren können, so Kayser.

Der Hund als Familienmitglied

Mit bemerkenswerten Einsichten: „Der Umgang der Deutschen mit Haustieren fasziniert mich“, sagt Danson, „der Hund wird behandelt wie ein Familienmitglied.“ Das wäre in Kenia unvorstellbar, dort würden Haustiere eine untergeordnete Rolle spielen. Aber auch die Art und Weise, wie in Deutschland Lernräume gestaltet werden, fand der 27-Jährige interessant. „Bei uns gibt es noch sehr viel Frontalunterricht. Die offenen Formate und interaktiven Ansätze nehme ich als Inspiration mit nach Hause.“

Sharlyne dagegen ist sich nun sicher, dass sie in die soziale Arbeit gehen will. „Das ist mir jetzt klar geworden. Auf diesem Feld will ich ein Studium beginnen“, sagt die junge Frau. Nach Dresden will sie gerne wieder kommen, wenn es sich ergibt. „Das Hygiene Museum und die Sächsische Schweiz haben mir sehr gut gefallen“, nennt sie zwei Ausflugsziele.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Subtile Gesten

„In der Neustadt habe ich mich sehr sicher gefühlt“, sagt Danson. Das Thema Sicherheit für dunkelhäutige Menschen in Dresden habe schon eine Rolle gespielt, so Kayser. „Es gab keine direkte Konfrontation oder Beleidigungen. Aber diese subtilen Gesten, dieses Hochziehen der Augenbrauen oder einen großen Bogen laufen, das haben wir häufig erleben müssen.“

Inzwischen ist die Gruppe aus Kenia auf die Heimreise aufgebrochen. „Der Austausch war sehr spannend“, resümiert Selma, „wir sind zu einem Team zusammengewachsen. Schade, dass es jetzt vorbei ist.“ Die 20-Jährige hat ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr abgeschlossen und beginnt jetzt mit dem Studium.

Der Dresdner Verein arche noVa hat 48 Mitglieder, 35 feste und 20 freie Beschäftigte in Deutschland und mehr als 200 im Ausland. Der Verein leistet Hilfe in 16 Ländern und engagiert sich intensiv in der Bildungsarbeit.

DNN