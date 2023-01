﻿Schlüsselrolle in der Schullandschaft: Was in Dresden für die Oberschulen spricht

Eltern und Kinder stehen auch in Dresden wieder vor der Frage: Oberschule oder Gymnasium? Fine und Laura besuchen die 64. Oberschule und erzählen offen, ob das die richtige Entscheidung war.

Dresden. Laura stand auch der Weg ans Gymnasium offen. „Das hätte geklappt, aber ich wollte nicht“, erzählt die 16-Jährige, die jetzt vor den Prüfungen an der 64. Oberschule in Dresden steht. Mathe hat sie anfangs „gehasst“, trotzdem hätte sie sich mit ihren Leistungen immer wieder auch an einer anderen Schule auf den Weg zum Abitur machen können.