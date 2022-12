Was hat die Impfpflicht in Dresden gebracht?

außer Spesen nichts gewesen. Zum Jahreswechsel endet die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte. Gebracht hat sie nichts. Doch: Einen ungeheuren bürokratischen Aufwand. Das wäre noch zu verzeihen gewesen, denn die eigentliche Idee war gut. Aber schon Mitte des Jahres war abzusehen, dass diese Corona-Maßnahme ein Rohrkrepierer ist.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen läuft Ende 2022 aus. © Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Trotzdem hatte der Bund nicht den Mumm zuzugeben, dass der Plan gescheitert war. Noch schlimmer: Ab 1. Oktober wurden die Kommunen angewiesen zu erfassen, welche Pflegekräfte keine Booster-Impfung erhalten hatten. Bis zu 25 Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren mit der Erhebung beschäftigt. Mitarbeiter, die an anderer Stelle dringend benötigt wurden, zum Beispiel bei den Ukrainehilfen. Und das alles für ein Null-Effekt-Gesetz.

Eine solche Ignoranz würde sich in der freien Wirtschaft schnell rächen. Aber sie zahlt immerhin auf das Thema Politikverdrossenheit ein.

Zitat des Tages

Bis dato wurden keine Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängt, das Gesundheitsamt hat auch keine Bußgelder ausgesprochen. Stephan Kühn Dresdner Baubürgermeister (Grüne) und vertretungsweise Leiter des Sozialressorts zur auslaufenden Impfpflicht

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona in Dresden: Zum Wochenstart tut sich in der Statistik nur wenig: Die Dresdner Coronastatistiken vom Wochenende sind veröffentlicht. Die Neuinfektionswerte sind niedrig, fließen aber auch erst am Dienstag in die RKI-Berechnungen ein.

Dresden und die Region

Polizeieinsatz in Dresden am 10.12.22: Warum kam die „NINA“-Warn-App nicht zum Einsatz? © Quelle: dpa/Montage:DNN

Geiselnahme in Dresden: Warum kam die Warn-App „NINA“ nicht zum Einsatz?

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

In Sachsen sind viele Kinder- und Jugendärzte aufgrund der akuten Erkältungswelle überlastet. Zusätzlich müssen sie auch noch Atteste für kranke Schüler ausstellen – obwohl das laut Schulbesuchsordnung gar nicht notwendig ist. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ansturm auf Kinderärzte – kranke Schüler brauchen in Sachsen kein Attest

Termine des Tages

14.30 Uhr: Benefizveranstaltung „Weihnachten im Rathaus“ - eine Weihnachtsfeier zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher des NEUE ART e. V. Als Schirmherr eröffnet Oberbürgermeister Dirk Hilbert die Veranstaltung mit einem Grußwort.

17 Uhr bis 20 Uhr: Öffentliche Versteigerung von Fundsachen - Die Stadtkasse Dresden versteigert Fundsachen und vom Ordnungsamt sichergestellte Gegenstände. Die Liste enthält diesmal über einhundert Positionen. Ort: Plenarsaal des Neuen Rathauses Dresden, Rathausplatz 1

17.30 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Oberwartha - Thema der öffentlichen Sitzung ist unter anderem das Planfeststellungsverfahren zur neuen Bundesstraße 6 (B 6n) in Dresden zwischen den Ortslagen Cossebaude (Stauseebad) und Cotta (Autobahnanschlussstelle Dresden-Altstadt). Ort: Ortschaft Oberwartha, Versammlungsraum, Max-Schwan-Straße 4, 01156 Dresden

Wer heute wichtig wird

Das Statistische Bundesamt gibt Details zur Inflationsrate im November2022 bekannt. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Das Statistische Bundesamt gibt heute Details zur Inflationsrate im November 2022 bekannt. Die Inflation in Deutschland hält sich trotz einer Abschwächung im November auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen nach vorläufigen Daten gegenüber November 2021 um 10,0 Prozent. Im Oktober hatte die Teuerungsrate mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren erreicht.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Außen am Zug mitfahren ist keine gute Idee. © Quelle: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

... eine riskante Trittbrettfahrt

