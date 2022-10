﻿Bildungsmesse an Oberschule in Dresden

Mit der Berufsorientierung kann nicht früh genug begonnen werden: An der 36. Oberschule in Dresden gibt es dazu eine ganz besondere Form, die sich seit Jahren bewährt und jetzt wieder im Kalender steht.

Dresden. Besondere Form der Berufsvorbereitung an Dresdner Schule: An der 36. Oberschule gibt es am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr eine Bildungsmesse im Schulgebäude an der Emil-Ueberall-Straße 34. „Die Bildungsmesse ist besonders für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse von großer Bedeutung, da wir viel Wert auf eine frühzeitige Berufsorientierung legen“, erklärte Schulleiterin Beatrice Wünsche auf DNN-Anfrage.

Die Schau mit 45 Ausstellern zu weiterführenden Bildungswegen nach der Oberschule steht daher allen Schülern ab der 7. Klasse der 36. Oberschule und umliegender Schulen offen. Vor über 10 Jahren hat die Schule diese Form der Berufsorientierung ins Leben gerufen. Die Bildungsmesse soll Jugendliche auf ihrem Weg zum Wunschberuf begleiten. Verschiedene Unternehmen aus Dresden und der Region nehmen sich Zeit, sich zu präsentieren, Auskunft zur Ausbildung zu geben und Fragen zu klären. Waren es im ersten Jahr noch knapp 15 Aussteller hat sich die Anzahl heute verdreifacht.

Aussteller aus vielen Branchen

Es sei für die Schule, für die Eltern und insbesondere für die Jugendlichen eine vorteilhafte Situation, wenn es nach der Ausbildung im Umfeld Dresdens auch geeignete Arbeitsplätze gibt, weil Unternehmen sich um Nachwuchs kümmern.

In diesem Schuljahr werden auf mehreren Etagen über 45 Aussteller wie Unternehmen, weiterführende Schulen, Ausbildungsstätten der Region ihre Berufe, Ausbildungsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Darunter sind Handwerks- und Industriebetriebe sowie Handel und Dienstleistungen genauso vertreten wie Forschungseinrichtungen und Berufsschulen in öffentlicher und privater Trägerschaft.

Weiterhin können Gespräche über Praktika geführt werden. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 aus Dresden und Umgebung sowie deren Eltern haben die Möglichkeit, persönlich mit Partnern ins Gespräch zu kommen und Hinweise über Aufnahmebedingungen zu erhalten. Die Messe ist für alle kostenfrei.

(Aus-)Bildungsmesse 36. Oberschule, 12. Oktober, 17 bis 19 Uhr, Emil-Ueberall-Straße 34. Internet: www.36osdd.de

Von I.P.